6 ошибок, которые совершает мозг, когда вы сравниваете себя с другими людьми и проигрываете

1. Мы имеем склонность сравнивать себя с теми людьми, у которых есть больше, чем у нас, а не с теми, у которых меньше.

Владелец сети магазинов, имеющий состояние в 3 миллиона долларов, чувствует себя несчастным, потому что его друг владеет более крупной сетью, а личное состояние того достигает 40 миллионов. Несомненно, он понимает, что ему позавидовали бы многие люди. Он доволен своей жизнью и не знал бы, куда потратить дополнительные деньги, появись они у него. Но в сравнении со своим другом он ощущает себя менее успешным. Он думает: «Если бы я заключал более выгодные сделки, то был бы сейчас на его месте». Ему кажется, что другие считают его неудачником, потому что он сам видит себя таковым.

Мы склонны принимать то, что у нас есть, как должное. И редко говорим себе: «Я очень благодарен судьбе за то образование, которое получил, ведь оно доступно не каждому». Зато часто вопрошаем: «Почему я не такой умный, как он?» Мы не говорим: «Как здорово, что я могу играть в бейсбол, ведь не у всех есть такая возможность», а сокрушаемся: «Почему я не могу забить трехсоточковый удар?»

Мы просто не умеем быть благодарны за то, что у нас есть. «Я плакал, потому что у меня не было ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног» — эту народную мудрость часто цитируют. Но ведь обычно мы ее игнорируем. Подросток, у которого нет кроссовок модной модели, жалуется: «Я плачу, потому что у меня нет именно таких кроссовок, несмотря на то что знаю: у некоторых людей вообще нет обуви». Мы все немножко похожи на этого подростка.

2. Мы склонны придавать успехам тех людей, с которыми себя сравниваем, слишком большое значение.

Легко поверить, что у кого-то «есть все» — особенно когда мы чувствуем себя лишенными чего-либо. Поэт Эдвин Арлингтон Робинсон подчеркнул этот момент в своем стихотворении «Ричард Кори». Его герой был богатым, привлекательным, образованным молодым человеком; все вокруг завидовали ему. Но в последних строках герой совершает самоубийство.

Смысл, который хочет донести до нас Робинсон, заключается не в том, что все процветающие, привлекательные особы несчастливы и готовы убить себя. Многочисленные психологические исследования показывают, что здоровые, красивые люди более удовлетворены своей жизнью, чем кто бы то ни было. Смысл в том, что в некоторых случаях «фасад» обманчив.