Когда речь идет о достижениях других людей, мы судим о них очень субъективно — в итоге часто все заканчивается ощущением собственной неполноценности. О том, каких ошибок стоит избегать при сравнении себя с другими, рассказывают признанные эксперты в области ментального здоровья Артур Фримен и Роуз Девульф в книге «Ошибки мышления, или как жить без сожалений».
6 ошибок, которые совершает мозг, когда вы сравниваете себя с другими людьми и проигрываете
1. Мы имеем склонность сравнивать себя с теми людьми, у которых есть больше, чем у нас, а не с теми, у которых меньше.
Владелец сети магазинов, имеющий состояние в 3 миллиона долларов, чувствует себя несчастным, потому что его друг владеет более крупной сетью, а личное состояние того достигает 40 миллионов. Несомненно, он понимает, что ему позавидовали бы многие люди. Он доволен своей жизнью и не знал бы, куда потратить дополнительные деньги, появись они у него. Но в сравнении со своим другом он ощущает себя менее успешным. Он думает: «Если бы я заключал более выгодные сделки, то был бы сейчас на его месте». Ему кажется, что другие считают его неудачником, потому что он сам видит себя таковым.
Мы склонны принимать то, что у нас есть, как должное. И редко говорим себе: «Я очень благодарен судьбе за то образование, которое получил, ведь оно доступно не каждому». Зато часто вопрошаем: «Почему я не такой умный, как он?» Мы не говорим: «Как здорово, что я могу играть в бейсбол, ведь не у всех есть такая возможность», а сокрушаемся: «Почему я не могу забить трехсоточковый удар?»
Мы просто не умеем быть благодарны за то, что у нас есть. «Я плакал, потому что у меня не было ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног» — эту народную мудрость часто цитируют. Но ведь обычно мы ее игнорируем. Подросток, у которого нет кроссовок модной модели, жалуется: «Я плачу, потому что у меня нет именно таких кроссовок, несмотря на то что знаю: у некоторых людей вообще нет обуви». Мы все немножко похожи на этого подростка.
2. Мы склонны придавать успехам тех людей, с которыми себя сравниваем, слишком большое значение.
Легко поверить, что у кого-то «есть все» — особенно когда мы чувствуем себя лишенными чего-либо. Поэт Эдвин Арлингтон Робинсон подчеркнул этот момент в своем стихотворении «Ричард Кори». Его герой был богатым, привлекательным, образованным молодым человеком; все вокруг завидовали ему. Но в последних строках герой совершает самоубийство.
Смысл, который хочет донести до нас Робинсон, заключается не в том, что все процветающие, привлекательные особы несчастливы и готовы убить себя. Многочисленные психологические исследования показывают, что здоровые, красивые люди более удовлетворены своей жизнью, чем кто бы то ни было. Смысл в том, что в некоторых случаях «фасад» обманчив.
3. Сравнивая, мы склонны замечать только достижения, а не потери. Мы замечаем лишь те вещи, которых сами страстно жаждем, остальное же игнорируем.
Азартные игроки обычно помнят обо всех своих выигрышах и забывают о проигрышах. Люди, сравнивающие себя с другими, очень похожи на этих игроков своим выборочным восприятием реальности. Большинству приходится делать выбор — отказываться от одного ради приобретения другого. Даже если мы не видим цену, которую пришлось заплатить другому человеку, это не значит, что ее не было. Обычно в обществе не приветствуются жалобы о своих проблемах, поэтому мы можем совершенно не знать об их существовании.
4. Вы видите позитивные моменты в жизни других людей, но не замечаете их в своей.
Кто-то обращает внимание, что вы «сделали хорошую работу», но вы отвечаете: «Ты говоришь так, только чтобы поднять мне настроение». Да, возможно, человек действительно пытается улучшить вам настроение. Но ведь его слова могут оказаться правдой. А это аргумент в вашу пользу.
Также возможно, что кто-то, кто судит вас слишком строго, неправ. Он видит только внешнее. Представьте, что вы летите в самолете и ваш сосед нечаянно опрокидывает вам на колени шоколадный пудинг. Вы же не будете потом носить табличку «Это сделал не я!», чтобы доказать всем свою непричастность. Возможно, у других людей появляется негативное мнение о вас вообще безо всяких оснований. Например, каждый вечер вы любите проводить дома за телевизором, но беспокоитесь, что другие посчитают вас скучным. А они-то сами разве не смотрят телевизор по вечерам?
5. Вы устанавливаете временные рамки для каких-либо событий.
Вы сравниваете себя с другими, но наверняка не с Бабушкой Мозес, которая начала карьеру художницы в восемьдесят лет. Нет, вы, наверное, сравниваете себя с людьми моложе или с теми, кто достигает цели в более короткие сроки. Вы установили для себя жесткие временные рамки: «К этому времени я должна выйти замуж, к этому — много зарабатывать, к этому — достичь того-то». Поэтому вы сравниваете себя не с реальными людьми, а с воображаемыми соперниками, которые укладываются в эти рамки. Никакое достижение в вашей жизни, которое случается позже намеченного срока, не приносит вам удовольствия. Но что важнее? Когда вы этого достигли или чего вы достигли?
6. Вы занижаете планку своих достижений.
Предположим, в молодости вы решили стать школьным учителем, а ваш лучший друг — адвокатом. Теперь вы оба добились своего, но друг — партнер крупной фирмы и купается в деньгах, а вы размышляете, не устроить ли забастовку, чтобы вам подняли зарплату. Вы видите своего друга в дорогом костюме в БМВ и чувствуете себя неудачником. «Вот что должно быть у меня, — говорите вы. — И я мог бы этого достичь. Если бы я пошел в юридический колледж, то сейчас был бы богат».
Стоп. Является ли правдой то, что вы говорите?
- Вы бы хотели получить всю жизнь вашего друга или только его текущие доходы?
- Вам нужны эти деньги для того, чтобы потратить их на приятные вещи, или потому, что в глазах других вы выглядите бедным неудачником? Другими словами: это то, что вы хотите? Или то, что вы должны хотеть по мнению окружающих? Вы позволяете бесплодным мечтаниям «оттеснить на задний план» те аспекты вашей жизни, которые приносят вам радость?
Если вы считаете необходимым оглянуться на свое прошлое, то объективно ли вы его оцениваете?
- Правда, что вы могли поступить в юридический колледж?
- Если да, хотели ли вы этого? Или вы выбрали педагогику, потому что она интересовала вас больше, чем юриспруденция?
- Откуда вы знаете, что если бы пошли в юридический колледж, то сейчас были бы богаты? Не каждый юрист богат. Кем бы вы лучше были — небогатым учителем или небогатым адвокатом?
- Откуда вы знаете, что если бы пошли в юридический колледж, то были бы сейчас живы? Помните, что если можно было бы изменить одну деталь вашего прошлого, то могли поменяться и другие — в том числе и продолжительность жизни.
Выбраться из ловушки сравнений
Ключом разрешения ситуации может послужить просто изменение характера сравнения. Если вы сравниваете себя с вашим соперником, то, скорее всего, проиграете. Но если начнете сравнивать свою жизнь с той, которая могла бы у вас быть в будущем при определенных усилиях, то разница окажется ощутимой.
Отрывок предоставлен для публикации ИД "Питер".
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