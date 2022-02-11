Как не испортить себе настроение 14 февраля, а наоборот: идеи от психологов для пар и одиночек

Переживаете, что День святого Валентина пройдет не так романтично, как вам хотелось бы? Или, наоборот, раздражает суета, которую устраивают пары? Клинические психологи Виктория Цебренко и Вера Красноперова («Качество жизни») рассказали, как воспользоваться идеей праздника и провести 14 февраля приятнее и осознаннее — вне зависимости от того, находитесь вы в отношениях или нет.
Чек-лист: какие установки и ожидания могут испортить вам настроение 14 февраля?
- Я думаю, что этот день должен быть особенным для отношений и жду романтического настроения.
- Я терпеть не могу этот день. Меня бесят парочки и вся праздничная тематика вокруг этого дня.
- Я думаю, что люди не должны уделять столько внимания этому дню, меня раздражает эта суета вокруг обычной даты.
- Я считаю, что очень грустно проводить этот праздник в одиночестве.
- Этот день станет еще одним неприятным поводом напомнить себе, что я одинок(а).
- Я многого жду от этого дня и от своего партнёра.
- Хочу, чтобы мы провели этот день максимально хорошо, и часто в последнюю неделю прокручиваю в голове удачные сценарии.
Вариант №1. День всех влюбленных с близким человеком
Показывать свою любовь можно в любое время, но почему бы не использовать 14 февраля как очередной повод для этого? Обсудите с близким человеком идею поговорить об отношениях. Если все за, то самое время вспомнить, почему вы вместе и как вы делаете жизнь друг друга особенной. Вот примеры вопросов, не все они связаны с приятными переживаниями и не все могут подойти вам в конкретный момент.
Руководствуйтесь следующими принципами: 1) Можно не отвечать на вопрос или перестать отвечать в любой момент. 2) Нельзя требовать друг от друга продолжения или обижаться в случае нежелания партнера отвечать. 3) Не превращайте это в допрос, получите от разговора максимум веселья и тепла.
О чем можно спросить друг друга:
- В какой момент ты понял(а), что хочешь быть со мной? Что тебя натолкнуло на это?
- Назови 3-5 вещей, которые тебе во мне нравятся: во внешности, характере, ценностях или интересах.
- Какие именно действия ты считаешь изменой?
- Что в моем поведении с другими людьми для тебя недопустимо?
- Есть ли сейчас что-то в наших отношениях или в моих действиях, что вызывает у тебя неприятные переживания: например, тревогу или чувство небезопасности? Хочешь рассказать сейчас об этом?
- Какие способы проводить время вместе тебе больше всего нравятся?
- Как часто ты хочешь проводить время в одиночестве и с другими людьми?
- Какие проявления любви, близости и заботы для тебя наиболее важны? Что из этого мне удается делать? Хочешь ли ты, чтобы я выражал(а) это иначе?
- В какие моменты тебе важна инициатива именно с моей стороны?
Вариант №2. Праздник для себя: день влюбленных в теплом одиночестве
Быть одному — это нормально, независимо от причин: хочется вам сейчас побыть вне отношений, или так получилось само по себе, или даже если вы переживаете разрыв. Конечно, можно проигнорировать 14 февраля, а можно и посмотреть на это как на повод окунуться в отношения с самим собой.
Свидание с собой
Попробуйте уделить себе время — не на автомате, а максимально включившись в процесс. Как вы себе представляете классное свидание? Что оно должно включать в себя? Вспомните хорошие примеры приятных встреч из вашей жизни (при этом не обязательно романтичных) и выберите из них что-то интересное для себя. Не ждите особого настроения, просто попробуйте сделать это.
Разговор с собой
Вы хорошо знаете, что вам нравится: из увлечений, еды, музыки? Что вам было бы интересно узнать о человеке, который вам дорог? Взгляды на модель отношений, любимый сериал, самый страшный случай из детства? Выпишите такие вопросы — и попробуйте ответить на них сами, побыв и в роли увлеченного спрашивающего, и охотно отвечающего собеседника.
Письмо самосострадания
Практики самосострадания (self-compassion) — еще один способ провести время наедине с собой. Например, можно составить себе заботливое письмо.
- Вспомните и запишите сложную ситуацию, с которой столкнулись в прошлом или скоро столкнетесь.
- Представьте, что ваш друг или любимый человек оказался в такой же ситуации. Запишите слова поддержки, которые сказали бы ему/ей.
- Напишите такое же обращение к себе или просто скопируйте письмо к другу, заменив «ты» на «я».
Зачем представлять друга для написания письма? Это вспомогательный пункт: если можете, пишите письмо сразу себе. Но начать с друга бывает проще: часто мы относимся к другим людям лучше, чем к себе, особенно к любимым и близким. И для друга может найтись гораздо больше сочувствующих слов.
Как написать такое письмо? Начинайте с ситуации средней сложности и не беритесь за самый болезненный пример, если не делали подобных упражнений раньше. Начните с того, что беспокоит вас на 50% и меньше.
Помните о трех компонентах самосострадания:
- Осознанность – назовите чувства и потребности, не оценивайте, просто признайте, какие они есть. Например: «Ох, похоже, ты очень расстроен. Ты просто хотел отдохнуть»
- Единство с другими людьми – напомните другу и себе, что вы не одиноки, что другие люди тоже испытываю подобные трудности. Например: «Все мы ошибаемся, наверняка в этот же момент кто-то чувствует себя похожим образом»
- Доброта к себе – выразите доброжелательное отношение заботливыми словами, предложите помощь и необходимые действия. Например: «Пожалуйста, не ругай себя, будь к себе добрее. Давай сходим вместе погулять и попробуем отдохнуть»
Чего лучше избегать в письме? Обесценивающих фраз и советов вроде «это же ерунда», «не грусти», «не думай об этом», «просто сделай это». Возможно, они приходят вам в голову, потому что вы сами слышали подобную поддержку. Возможно, они не кажутся вам плохими, ведь в них нет ничего оскорбительного. Но в таких фразах человек может услышать совсем не поддерживающий подтекст: «твои чувства неправильные», «ты должен справляться, иначе с тобой что-то не так».
Вариант №3. Дружба как любовь: 14 февраля с друзьями
Можно просто повеселиться вместе, а можно вспомнить, почему вы дружите и как менялись ваши отношения с момента первой встречи до настоящего времени.
Поговорить о дружбе
- Помнишь, как мы познакомились? А в какой момент мы начали сближаться и считать друг друга друзьями?
- Как ты понимаешь понятия "друг" и "дружба"? Какие критерии дружбы тебе действительно важны?
- Как ты думаешь, что нам помогает оставаться друзьями столько времени? Что в нашей дружбе наиболее ценно для тебя?
- Тебе хотелось бы что-то изменить в нашем общении? Что именно?
- Какие самые смешные моменты в наших отношениях ты помнишь?
- Делишь ли ты друзей на разные типы или группы: по степени близости, по специфике общения и т.д.? Скажешь мне, в какой из этих групп нахожусь я для тебя?
Сделать вместе то, что давно откладывали на потом
Часто ли вы что-то планируете, но так и не делаете с друзьями? Используйте этот день как повод осуществить один из таких планов: сходить в бар, на лекцию, хот-йогу или оранжерею Ботанического сада. Может, просто встретиться дома и посмотреть Netflix. Если не удается сделать это 14 февраля, то пусть это будет день "твердого плана" : запланируйте событие на ближайший возможный день и договоритесь следить друг за другом, чтобы не слить встречу.
Ягодки-вспоминашки
Можно устроить вечер дружеский воспоминаний: архивные фотографии из переписок, любимые треки и мемы. Не обязательно добиваться веселого настроения, можно просто погрузиться в историю вашей дружбы – долгую или пока не очень.
Авторы: Виктория Цебренко и Вера Красноперова.
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