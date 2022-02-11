Как не испортить себе настроение 14 февраля, а наоборот: идеи от психологов для пар и одиночек

Вариант №2. Праздник для себя: день влюбленных в теплом одиночестве

Быть одному — это нормально, независимо от причин: хочется вам сейчас побыть вне отношений, или так получилось само по себе, или даже если вы переживаете разрыв. Конечно, можно проигнорировать 14 февраля, а можно и посмотреть на это как на повод окунуться в отношения с самим собой.

Свидание с собой

Попробуйте уделить себе время — не на автомате, а максимально включившись в процесс. Как вы себе представляете классное свидание? Что оно должно включать в себя? Вспомните хорошие примеры приятных встреч из вашей жизни (при этом не обязательно романтичных) и выберите из них что-то интересное для себя. Не ждите особого настроения, просто попробуйте сделать это.

Разговор с собой

Вы хорошо знаете, что вам нравится: из увлечений, еды, музыки? Что вам было бы интересно узнать о человеке, который вам дорог? Взгляды на модель отношений, любимый сериал, самый страшный случай из детства? Выпишите такие вопросы — и попробуйте ответить на них сами, побыв и в роли увлеченного спрашивающего, и охотно отвечающего собеседника.

Письмо самосострадания

Практики самосострадания (self-compassion) — еще один способ провести время наедине с собой. Например, можно составить себе заботливое письмо.

Вспомните и запишите сложную ситуацию, с которой столкнулись в прошлом или скоро столкнетесь.

Представьте, что ваш друг или любимый человек оказался в такой же ситуации. Запишите слова поддержки, которые сказали бы ему/ей.

Напишите такое же обращение к себе или просто скопируйте письмо к другу, заменив «ты» на «я».

Зачем представлять друга для написания письма? Это вспомогательный пункт: если можете, пишите письмо сразу себе. Но начать с друга бывает проще: часто мы относимся к другим людям лучше, чем к себе, особенно к любимым и близким. И для друга может найтись гораздо больше сочувствующих слов.

Как написать такое письмо? Начинайте с ситуации средней сложности и не беритесь за самый болезненный пример, если не делали подобных упражнений раньше. Начните с того, что беспокоит вас на 50% и меньше.

Помните о трех компонентах самосострадания:

Осознанность – назовите чувства и потребности, не оценивайте, просто признайте, какие они есть. Например: «Ох, похоже, ты очень расстроен. Ты просто хотел отдохнуть»

Единство с другими людьми – напомните другу и себе, что вы не одиноки, что другие люди тоже испытываю подобные трудности. Например: «Все мы ошибаемся, наверняка в этот же момент кто-то чувствует себя похожим образом»

Доброта к себе – выразите доброжелательное отношение заботливыми словами, предложите помощь и необходимые действия. Например: «Пожалуйста, не ругай себя, будь к себе добрее. Давай сходим вместе погулять и попробуем отдохнуть»

Чего лучше избегать в письме? Обесценивающих фраз и советов вроде «это же ерунда», «не грусти», «не думай об этом», «просто сделай это». Возможно, они приходят вам в голову, потому что вы сами слышали подобную поддержку. Возможно, они не кажутся вам плохими, ведь в них нет ничего оскорбительного. Но в таких фразах человек может услышать совсем не поддерживающий подтекст: «твои чувства неправильные», «ты должен справляться, иначе с тобой что-то не так».