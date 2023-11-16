Гастромерч: где брать самый модный петербургский фэшнфудкор?

Художник онлайн-галереи «Объединение»

Мне хотелось исполнить коллаборацию в технике ручной графики (виден и штрих, и цвет линий), за счет которой рисунок точнее передает концепцию и настроение Aster — места, где чувствуешь себя как дома. Футболки шили специально для проекта — с заботой о деталях ­команда Aster присылала в Москву из Петербурга образцы тканей (так мы могли почувствовать свою работу на ощупь). Вместе продумывали каждый этап производства, от упаковки до бирки. В финале Саша Жиленко из московской онлайн-галереи «Объединение» предложила написать короткие четверостишия на обороте открыток — проект окончательно сложился.