Гастромерч: где брать самый модный петербургский фэшнфудкор?

В Петербурге разрастается новый социальный класс — фэшн-фуди, а заодно целая индустрия на стыке еды и моды. Теперь к главному городскому бутерброду с икрой подадут платок с ним же. Вместе с пад-таем можно заказать трусы с розовой пантерой. А донер продают там же, где и техно-носки. Гастрофэшн делают лучшие люди — самые перспективные дизайнеры, самые актуальные художники и самые модные экоактивисты.
Nothing Fancy
Детокс-перезагрузка: велнес-бистро Анри Бера предлагает в меню ЗОЖ-боулы, а в мерче — расслабляющую соль для ванны с бергамотом, миндальным маслом и базиликом из коллаборации с ароматической лабораторией Patissoncha (авторы тех самых мыльных лапок!). Заодно вместе с создателями стульев-клякс Shimi Shapes придумали разноцветные пятна-костеры под свои самые полезные соки и смузи.
Социалистическая ул., 21
Aster
Главное городское кафе-булочная (с завидной явкой на завтраки) запечатлело свой гастрохит — бутерброд с красной икрой — в рисунках наследника московского романтического концептуализма Миши Никатина (возрождает эскапистские традиции Виктора Пивоварова в повседневных натюрмортах) на высокохудожественных футболках и платках. В подарок при покупке — открытка с коротким стихотворением и упаковка в виде тканевого конверта (можно и нужно использовать повторно).
ул. Маяковского, 23
Миша Никатин
Художник онлайн-галереи «Объединение»
Мне хотелось исполнить коллаборацию в технике ручной графики (виден и штрих, и цвет линий), за счет которой рисунок точнее передает концепцию и настроение Aster — места, где чувствуешь себя как дома. Футболки шили специально для проекта — с заботой о деталях команда Aster присылала в Москву из Петербурга образцы тканей (так мы могли почувствовать свою работу на ощупь). Вместе продумывали каждый этап производства, от упаковки до бирки. В финале Саша Жиленко из московской онлайн-галереи «Объединение» предложила написать короткие четверостишия на обороте открыток — проект окончательно сложился.
Skuratov coffee
Омские спецы по гречишному латте и фильтру с вишней вместе с дружественным проектом Bednotown сибирского постмодерниста Дамира Муратова (бренд курирует его сын Арсений) объединили в капсульной мерч-коллекции культурные коды стран кофейного пояса и родные таежные тропы. Получились разноцветные худи и футболки, украшенные вышивкой синиц на зернах Бразилии, сурикаты Эфиопии в арктических пейзажах и значки-тотемы, притягивающие удачу (и чертовски хороший кофе).
Малая Конюшенная ул., 14, ул. Восстания, 35, и др.
Дамир Муратов
Художник, основатель галереи «Кучумъ» и проекта Bednotown
Мерчем сын Арсений занимался, я всего лишь сделал рисунки. Коллаба про то, как кофе коннектит пипл.
Surf Coffee
Кофейная франшиза с тропическим вайбом (и лучшим двойным гавайским эспрессо) выстраивает грандиозное комьюнити вокруг воронки на Эфиопии и остромодного мерча. Помогли кофе-гикам полюбить серфинг и стать заядлыми коллекционерами виниловых пластинок, а теперь переодевают клиентов в шерстяные бомберы, вельветовые жилетки и рабочие комбинезоны (все по заветам Джонатана Андерсона) из коллаборации со стритстайл-шик брендом HRLSN.
ул. Рубинштейна, 9/3, Басков пер., 6, Гороховая ул., 34, и др.
Eggsellent
Рок-звезды петербургских завтраков Eggsellent соорудили вокруг своей гастрономической группировки целую сувенирную экосистему. Для утренней вылазки в корнер на Василеостровском рынке припасли барбикорный плащ из водоотталкивающей ткани, а для домашнего ничегонеделанья — пижамный костюм Ginger Cotton. «Нам важно радовать своих гостей, даже когда они у себя дома». Так появились наборы тарелок, бутылки для воды, блестящие стропы для коктейлей (бестселлер!) и даже презервативочные.
Большой Пр. В.О., 16
Подписные булочки
Мешок Подписные булочки
В экопорыве пекарня «Подписных изданий» сделала для своего (и чужого!) тартина тканевые мешки (шах и мат пластику и недолговечным бумажным пакетам). Доступны с лого-надписями в пяти оттенках и открыты к фэшн-экспериментам (сотрудница «Булочек» кастомизировала мешок и вышила вокруг логотипа цветочки).
Литейный пр., 57
Bistro Susi
Лакомство для собак Bistro Susi
Добрососедское Bistro Susi от power couple Кати Яценко и Андрея Мусихина готовит жареный рис кимчи и домашний лимонад на первом этаже ЖК «Палацио» и следует принципу locals to locals даже в деталях: продает дропами базовые футболки и платки с фирменными собачьими принтами (по примеру Jil Sander и Colin Locascio) и говяжьи лакомства для питомцев — первым опробовал амбассадор Bistro Susi пес Жорик.
26-я линия В. о., 7
Ossu
Команда лапшичной объединила свою айдентику (микс азиатского и советского) и оранжево-розовую гамму (цветовое сочетание сезона!) с апсайкл-ценностями бренда авторских украшений bysashazemlya в совместном дропе bigger than friendship. Поддерживают тренд на кидкор и наивную бижутерию своими сережками, чокерами и браслетами из акриловых бусин и фарфоровых шармов-тигриков. Бонус на стыке моды и еды — палочки-заколки для волос и спонтанного лапшичного перекуса.
ул. Некрасова, 21
Salone pasta&bar
Коуч-джекет Salone pasta&bar
Коуч-джекет (на зависть непромокаемой экипировке Bally и Y/Project) шьют спецы по итальянской кухне из Salone pasta & bar. Объединили комфорт со спагетти con polpette (оммаж мультфильму «Леди и бродяга»!) и «Кланом Сопрано», оформив гастроцитату Тони Сопрано-младшего как риторический вопрос.
наб. р. Фонтанки, 30
Мечтатели
Шоппер Мечтатели
Фантазеры из «Мечтателей» делают вафли из цукини, крем из щавеля и самый петербургский гастромерч. Вместе с фаундером бренда вневременной базы Maki concept (и мастером на мазки-всполохи по ткани) Машей Туман изобразили летающую рыбу, облако на вилке и чайник с ножками (фирменный сюр!) на худи, шоперах и футболках.
наб. р. Фонтанки, 11
Verle
Сумка Verle
Обжарщики (и пекари!) Verlè вместе с командой 99Recycle (пионеры по созданию косметичек, посуды и горшков для цветов из переработанного пластика) совершили экопрорыв в кофейной индустрии: подарили вторую жизнь пачкам, превратив их в кардхолдеры и водоотталкивающие стритвир-шоперы с прочными ручками-шнурками (тренд от The Row и Proenza Schouler!). «Нереализованное сырье может обрести новую форму и стать чем-то более долговечным и функциональным в процессе переработки».
Каменноостровский пр., 25
99Recycle
Бюро устойчивого развития из Санкт-Петербурга
Идея проекта и концептуальный дизайн принадлежат команде Verle, а мы помогали с адаптацией дизайна под технологические возможности производства. В итоге знания обеих команд позволили создать классное и функциональное изделие на стыке актуального дизайна и ответственного обращения с отходами — win-win-win для заказчиков, для нас самих и для окружающей среды.
ЮИ
Азиатское кафе «Юи» вписало в фэшн-историю рецепт своего пад-тая с креветками, курицей или тофу (подруга «Юи» Инга Рачкова привезла оригинальный рецепт из тайской кулинарной школы Phangan Kultur Center), увековечив его на спине футболок. Заодно команда заведения дала мерч-ответ всем заурядным подарочным лонгсливам и худи: выпустила модные трусы слипоны в коллаборации с уличным художником объединения 10.203 Турбеном и основателем аутдор-бренда Please Wait Артуром Биболовым. Поддерживают и музыкальных локалов — сделали кассетный релиз диджеев Владислава Paslavskiy, Кирилла Boseg и Андрея I. N. T. S.
Стрельнинская ул., 2
Турбен
Стрит-арт-художник, участник творческого объединения 10.203
Трусы — идея ребят из «Юи», от меня только оставалось придумать картинки. Я нарисовал первое, что пришло в голову, — даже не думал, что морда розового пса станет моим собственным логотипом, украсит мои брелки и наклейки.
Больше кофе
Делают тот самый фильтр из «Подписных изданий» и хранят лучший рецепт пряного яблочного штруделя с грецким орехом. Придумали, как увековечить желтых уточек из своего логотипа при помощи гастромерча (в духе селезень-паттерна Дэниела Ли для Burberry): с эмблемы бумажных стаканчиков птички переплыли на значки, худи, кепки и дно чашек (помогают гадать на кофейной гуще).
наб. р. Фонтанки, 17
Бутербродная
Творческое объединение «Богема Ленинград» делает стритвир и стритфуд (бутерброды с омлетом, курицей и битыми огурцами) и разыгрывает в своем гараже-кафе на «Ленфильме» целый керамический клад: супрематические тарелки с черным бутербродом Малевича, супницы с неидеальным кантом (ад перфекциониста!) в традициях агитфарфора и чайные пары с рисунками котиков и гусей (бонус: бескомпромиссное «да/нет» на дне чашек). Соучастник коллаборации — апсайкл-проект y.object фотографа Яны Давыдовой, который при помощи фотопринтов превращает винтажную мебель, посуду и текстиль в домашние арт-объекты.
Каменноостровский пр., 10Б
Яна Давыдова
Основатель и куратор апсайкл-проекта y.object
Глеб Костин из «Богемы Ленинград» предложил украсить чашки принтами из легендарного кафе «Сайгон», а гадание «да/нет» родилось из желания декорировать дно чайных пар и добавить интерактива. Теперь каждое утро задаешь себе вопрос, с ним выпиваешь кофе — а на дне ждет ответ. Мы перерабатывали супрематизм и агитфарфор с опорой на наследие русского авангарда — черный бутерброд заслуживает полноценного места в музее.
Огурцы
Помимо веганских наполеонов и сыроедческих чизкейков, первое инклюзивное кафе «Огурцы» предлагает гостям особенный мерч из инклюзивных мастерских «Простые вещи»: пестрые колорблок-худи, разноцветные футболки с духоподъемными надписями и экокороны из обрезков тканей. Весь мерч сделан подопечными фонда — мастерами с ментальными особенностями.
наб. р. Фонтанки, 96
Technodoner
Настоящий гастрономический Бергхайн — помимо мясных денеров в конверте из горячей чиабатты, команда Technodoner продает идеальный мерч для ситуативного послеобеденного y2k-рейва: сетчатую футболку Hungry for techno и кислотные носки nosKICK 909 (тезки культовой драм-машины Roland TR-909). В ноябре выпускают экофрендли шоперы.
ул. Некрасова, 28
Шум
Тапочки Шум
Мерч-экспонат кабаре «Шум» — реплика тапочек Маяковского, сочиненная вместе с rxbshoes по мотивам оригинала из московского музея. Венский стул, очки и бутылка вина — вышитый декор на язычке туфель (и культурный код бара — наследника петербургских арт-кафе Серебряного века).
ул. Маяковского, 52
Алкоголизм
Барный деятель Александр Арсеньев, или Шура Балдёвенький, монетизировал локальный алкоголизм и объединил паб-комьюнити при помощи универсального гастромерча. Работая в «Футура баре», собрал дроп футболок с зазеркаленным лого — за два года «Алкоголизм» обзавелся постоянными линейками, аксессуарами (от носков до походного стакана) и даже свечой с ароматом коктейля «мимоза».
Сон
Маска Сон
Команда ресторана «Сон» от дуэта московских шефов Сергея Сущенко и Александра Стахеева смешивает гранатовый физз и стар мартини за доли секунды, а для крепких посткоктейльных снов продает хлопковые маски (идеальное комбо!) от фонда помощи аутичным людям «Антон тут рядом». Мерч украшен авторским текстом студента фонда Дениса Сироткина, который желает крепких сновидений в добрых посланиях-пожеланиях.
Кирпичный пер., 8
Елена Фильберт
Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом»
Достичь реальных изменений, тихо сидя в стенах нашего фонда, — невозможно. И мы выбрали путь — выходить вовне и насыщать повседневную жизнь, ее самые привычные уголки небольшими элементами инклюзии. Любимая кофейня, куда мы забегаем по утрам, ресторан или бар, где встречаемся вечером с друзьями, – неотъемлемая часть жизни. А когда тема инклюзии мягко и комфортно становится частью повседневности — это и есть шаг навстречу обществу, где каждый имеет право быть похожим на себя. В первый раз, когда банка пива AF Brew вышла с антотутрядочным дизайном — это было что-то крутое, странное и удивительное. Через год люди все еще считают это чем-то крутым, но при этом уже естественным и нормальным.
Текст: ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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