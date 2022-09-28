Прозрачные платья, кожаные плащи и ностальгия по 80-м в новой коллекции Saint Laurent

Пока смотрели показ Saint Laurent не могли отделаться от чувства, что где-то это уже видели. И не зря: Энтони Ваккарелло явно вдохновлялся коллекциями Ива Сен-Лоран 1980-х. На подиуме появились узкие юбки макси разной плотности, укороченные кожанки и пиджаки с капюшоном. Сам дизайнер признается, что платья-трубы, которые натягиваются при каждом движении, он позаимствовал у бабушки балетного авангарда Марты Грэм.