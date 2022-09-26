Две сумки в одни руки, близнецы Gucci и Ким Кардашьян в Dolce&Gabbana: вот чем нам запомнится Milan Fashion Week

Prada

Главный аттракцион миланской недели моды: расшифруй показ Prada. Куда ведут все эти мятые платья, нарочито наивные цветы и аномальные ресницы? В страшную сказку, новую женскую реальность или в обыкновенный пост-апокалипсис? Напугать маленьких любителей моды Миучче Прада и Рафу Симонсу в этом сезоне помог режиссер Николас Виндинг Рефн.

Для показа один из залов Fondazione Prada затянули черным крафтом, на стенах повесили экраны, на которых транслировались клипы Рефна со сценами из домашней жизни: вроде бы беспечные репортажи из спальни, ванной, кухни и гостиной. Но никто не доверяет счастью от Prada, и в любой нежной ночнушке, обращенной в платье, мерещится Миа Фэрроу из «Ребенка Розмари». И в каждой приколотой розочке чувствуется подвох.