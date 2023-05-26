Наташа Поли, Хайди Клум и Давид Кома: как прошел благотворительный ужин amfAR

Каннский кинофестиваль подходит к концу, а значит пришло время для главной вечеринки — благотворительного вечера amfAR. В этом году ужин прошел в Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе. Среди гостей были замечены Хайди Клум в салатовых перьях Gorges Hobeika, Наташа Поли в черном Givenchy, Эльза Хоск в фестивальном Helsa и другие.