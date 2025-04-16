XXXIII Фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском объявил программу — с оперными и музыкальными премьерами

По традиции программа продлится почти все лето — вплоть до начала августа смотрим оперные, концертные и балетные новинки. В хайлайтах — премьеры оперы «Норма» Винченцо Беллини, сцен из «Саламбо» Модеста Мусоргского, фестиваль новой музыки reMusik.org и многое другое. Рассказываем о программе на май.
XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с 22 мая по 3 августа на трех площадках Мариинского: исторической и Новой сценах, а также в Концертном зале. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
Торжественное открытие пройдет 22 мая с балетом Людвига Минкуса «Баядерка» (повторы — 23 и 24 мая), инструментальным вечером при участии Страдивари-ансамбля Мариинского театра в Концертном зале и премьерой «Нормы» — оперу Винченцо Беллини в постановке Сергея Новикова впервые покажут на сцене Мариинского-2. Ведущие партии исполнят Альбина Шагимуратова (Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Инара Козловская, Анжелика Минасова, Екатерина Санникова или Екатерина Савинкова), Екатерина Лукаш (Зинаида Царенко, Диана Казанлиева, Дарья Рябоконь, Ирина Шишкова, Дарья Терещенко или Дарья Росицкая), Сергей Скороходов (Игорь Морозов, Александр Михайлов, Роман Широких и Ярамир Низамутдинов), Михаил Петренко (Юрий Воробьёв, Мирослав Молчанов, Магеррам Гусейнов, Глеб Перязев), Варвара Соловьева (Майрам Соколова) и Олег Балашов (Савва Хастаев и Михаил Макаров). Следующие показы пройдут 23 мая и 24-го (днем и вечером).
XII Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org пройдет с 23 мая по 7 июня и представит цикл премьер современных композиторов: «Воз-дух» Светланы Лавровой, Godspell Стефано Джервазони, Granite lip Фернандо Гарнеро, «Персеполь» Мехди Хоссейни, «Из времен Рюрика» Александра Радвиловича, Demonic Animal Панайотиса Кокораса и Elements II: VETVI Романа Пархоменко.
Программа на май:
- 23 мая, 17:30 — Концерт ансамбля виолончелистов Мариинского театра Marcello с Хором пленных иудеев из оперы «Набукко» Джузеппе Верди, «Песней без слов» Феликса Мендельсона, «Паваной» Габриэля Форе, «Маленьким белым осликом» Жака Ибера и многим другим. Место: Зал Прокофьева.
- 23 мая, 19:30 — «Гайдн. Струнный квартет, соч. 64 № 5. Глазунов. Пять новеллетт. Шостакович. Струнный квартет № 3» в исполнении квартета имени Танеева. Место: Зал Стравинского.
- 24 мая, 12:00 — балет «Лебединое озеро» Театра имени Якобсона. Место: историческая сцена театра.
- 24 мая, 12:00 — опера Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» в Концертном зале. Повтор — в 19:00.
- 24 мая, 12:00 — «Ксилофон и колокольчики, или две ночные истории на музыку Вивальди» с ведущей Ольгой Пикколо в Зале Мусоргского. Повтор — в 14:00.
- 25 мая, 13:00 — опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини на сцене Мариинского-2. Повтор — в 19:00.
- 25 мая, 13:00 — балеты «Карнавал» и «Шехеразада» Михаила Фокина на исторической сцене.
- 25 мая, 19:00 — балеты «Карнавал», «Видение розы», «Лебедь» и «Шехеразада» Михаила Фокина на исторической сцене.
- 26 мая, 19:00 — опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» на исторической сцене.
- 26 мая, 19:00 — опера Сергея Прокофьева «Семен Кокто» на сцене Мариинского-2.
- 26 мая, 19:00 — Cимфонический оркестр «Северная Cимфония» в Концертном зале.
- 27 мая, 19:00 — опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» на исторической сцене.
- 27 мая, 19:00 — балеты Игоря Стравинского в Мариинском-2.
- 27 мая, 19:00 — фрагменты из оперы Андрея Петрова «Петр I» в Концертном зале.
- 28 мая, 19:00 — опера Шарля Гуно «Фауст» на исторической сцене.
- 28 мая, 19:00 — балеты Игоря Стравинского в Мариинском-2.
- 28 мая, 19:00 — опера Родиона Щедрина «Не только любовь» в Концертном зале.
- 29 мая, 19:00 — балет Хермана Левенскьольда «Сильфида» на исторической сцене.
- 29 мая, 19:00 — опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфлай» в Мариинском-2.
- 29 мая, 19:00 — опера Джоаккино Россини «Вильгельм Телль» в концертном исполнении и в Концертном зале.
- 30 мая, 19:00 — балет «Лебединое озеро» на исторической сцене.
- 30 мая, 19:00 — опера Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в Концертном зале.
- 31 мая, 12:00 — опера Леонида Клиничева «Вивальди. Времена года» в Концертном зале.
- 31 мая, 13:00 — опера Игоря Стравинского «Соловей» в Мариинском-2
- 31 мая, 13:00 — балет «Лебединое озеро» на исторической сцене. Повтор — в 19:00.
- 31 мая, 19:00 — «Вивальди. Времена года» в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра в Концертном зале. Солист — Лоренц Настурика-Гершовичи.
Исполнители будут известны позднее.
Программа обновляется.
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