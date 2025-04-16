XXXIII Фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском объявил программу — с оперными и музыкальными премьерами

XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет с 22 мая по 3 августа на трех площадках Мариинского: исторической и Новой сценах, а также в Концертном зале. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

Торжественное открытие пройдет 22 мая с балетом Людвига Минкуса «Баядерка» (повторы — 23 и 24 мая), инструментальным вечером при участии Страдивари-ансамбля Мариинского театра в Концертном зале и премьерой «Нормы» — оперу Винченцо Беллини в постановке Сергея Новикова впервые покажут на сцене Мариинского-2. Ведущие партии исполнят Альбина Шагимуратова (Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Инара Козловская, Анжелика Минасова, Екатерина Санникова или Екатерина Савинкова), Екатерина Лукаш (Зинаида Царенко, Диана Казанлиева, Дарья Рябоконь, Ирина Шишкова, Дарья Терещенко или Дарья Росицкая), Сергей Скороходов (Игорь Морозов, Александр Михайлов, Роман Широких и Ярамир Низамутдинов), Михаил Петренко (Юрий Воробьёв, Мирослав Молчанов, Магеррам Гусейнов, Глеб Перязев), Варвара Соловьева (Майрам Соколова) и Олег Балашов (Савва Хастаев и Михаил Макаров). Следующие показы пройдут 23 мая и 24-го (днем и вечером).

XII Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org пройдет с 23 мая по 7 июня и представит цикл премьер современных композиторов: «Воз-дух» Светланы Лавровой, Godspell Стефано Джервазони, Granite lip Фернандо Гарнеро, «Персеполь» Мехди Хоссейни, «Из времен Рюрика» Александра Радвиловича, Demonic Animal Панайотиса Кокораса и Elements II: VETVI Романа Пархоменко.