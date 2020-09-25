Nectar: послушайте новый альбом Joji, записанный при участии Lil Yachty и Diplo

Предшествовали альбому четыре сингла. Самый ранний, Sanctuary, был презентован в июне 2019 года вместе с клипом в стиле ранних «Звездных войн» и «Стартрека». В феврале вышел клип на песню Run, снятый казахстанским режиссером Айсултаном Сеитовым — за его плечами работа над клипами Ивана Дорна (Collaba, OTD, Afrika), Noize MC («Чайлдфри» — при участии Монеточки) и La Flame Трэвиса Скотта. Позже Joji показал еще две видеоработы — на треки Gimme Love (в нем музыкант трудится над запуском в космос ракеты) и Daylight, записанный при участии диджея и музыкального продюсера Diplo.