Вышел второй студийный альбом Джорджа Миллера, известного под псевдонимом Joji. Nectar — 18 треков, в записи которых участвовали рэпер Lil Yachty, продюсер Diplo, новозеландская певица Benee, музыкант Yves Tumor и Rei Brown.
Nectar: послушайте новый альбом Joji, записанный при участии Lil Yachty и Diplo
Предшествовали альбому четыре сингла. Самый ранний, Sanctuary, был презентован в июне 2019 года вместе с клипом в стиле ранних «Звездных войн» и «Стартрека». В феврале вышел клип на песню Run, снятый казахстанским режиссером Айсултаном Сеитовым — за его плечами работа над клипами Ивана Дорна (Collaba, OTD, Afrika), Noize MC («Чайлдфри» — при участии Монеточки) и La Flame Трэвиса Скотта. Позже Joji показал еще две видеоработы — на треки Gimme Love (в нем музыкант трудится над запуском в космос ракеты) и Daylight, записанный при участии диджея и музыкального продюсера Diplo.
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