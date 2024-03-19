Под Петербургом появится новый экопарк

«Центр комплексного благоустройства» Петербурга (подведомственная структура комитета по благоустройству) объявил конкурс на разработку проекта благоустройства участка в статусе зеленого насаждения общего пользования (ЗНОП) «Парк без названия северо-западнее Камышовой улицы и Яхтенной улицы». Этот этап работ оценивается в 39,8 млн рублей.

Впервые о создании экопарка на этой территории рассказали в 2019 году. Тогда контракт общей стоимостью около 900 млн рублей на благоустройство территории заключили с ОАО «ССУ-5». После начала работ лес на участке площадью 75 га, по наблюдениям местных жителей, начал затапливаться. Городские власти и надзорные органы выяснили, что на стройке использовали более дешевый геотекстильный материал. Однако представители компании–подрядчика утверждали, что весь процесс контролировался заказчиком, а расчеты чиновников не совсем корректны. В 2021 году контракт расторгли, а проект заморозили, пишет «Деловой Петербург».

Сейчас проводят экологические, геологические и геодезические исследования зоны будущего экопарка. Их планируют завершить к концу августа 2024 года. Окончательное согласование проекта с комитетом по градостроительству и архитектуре намечено на 2025 год, при этом окончательных сроков работ не называют.