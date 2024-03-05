В Петербурге заработал пилотный проект по раздельному сбору одежды и текстиля

«Мы решили провести пилотный проект и установить контейнеры для сбора текстильных отходов на контейнерных площадках. Пилотный проект — 100 площадок на территории Выборгского района. Будем собирать около домов, следить, что происходит», — рассказала для «Ведомостей» генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова.

Она добавила, что порядка 6% твердых отходов в Петербурге составляет текстиль, в частности, выбрасываются вещи, которые можно использовать повторно. Горшкова объяснила, что вещи будут также сортировать в зависимости от их качества: что-то пойдет на переработку, что нельзя вторично использовать, что-то пойдет на благотворительность, что-то пойдет в секонд-хенд.