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Экология

В Петербурге заработал пилотный проект по раздельному сбору одежды и текстиля

Специальные баки «Невский экологический оператор» установит на 100 площадках в Выборгском районе. Собранный текстиль будут сортировать: что-то отправят на переработку, что-то на благотворительность.

Shutterstock.com (nlinnlin)

«Мы решили провести пилотный проект и установить контейнеры для сбора текстильных отходов на контейнерных площадках. Пилотный проект — 100 площадок на территории Выборгского района. Будем собирать около домов, следить, что происходит», — рассказала для «Ведомостей» генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова.

Она добавила, что порядка 6% твердых отходов в Петербурге составляет текстиль, в частности, выбрасываются вещи, которые можно использовать повторно. Горшкова объяснила, что вещи будут также сортировать в зависимости от их качества: что-то пойдет на переработку, что нельзя вторично использовать, что-то пойдет на благотворительность, что-то пойдет в секонд-хенд.

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