Когда и куда сдать новогоднюю елку на переработку: в Петербурге и Ленинградской области проходит акция «Елки, палки и щепа»

Сбор будет проводиться до 31 января по 29 адресам в шести районах города и пяти районах области. Все собранные деревья переработают в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным в РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным, Царскосельский КСК «Александрова дача», детскую конную Академию «Рутения», конный клуб «Паж» и другие.
Акцию «Елки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев проводят с 4 по 31 января 2024 года. Сейчас подтверждены стационарные пункты и временные акции по 29 адресам в шести районах города и пяти районах области. Точки сбора будут добавляться на специальную карту. Большинство активностей будут проводить в выходные 14 и 20-21 января.
В акции участвуют Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Приморский районы Санкт-Петербурга и Всеволожский, Гатчинский, Киришский, Кингисеппский и Ломоносовский районы Ленинградской области. Возможно появление дополнительных пунктов в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Невском и Петроградском районах Петербурга.
Правила приема елок:
- Принимаются ели, сосны и пихты.
- Принимаются как целые деревья, так и ветки.
- Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие.
- Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке.
- Снять с деревьев мишуру, блестки, скотч. Елка примут в том случае, если она не была обработана искусственным снегом.
- Перед сдачей дерева обязательно нужно снять ткань, полиэтилен, мешковину, веревки, скотч, если их использовали для доставки елки до пункта приема.
Все собранные деревья переработают в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным в РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным, Царскосельский КСК «Александрова дача», Детскую конную Академию «Рутения», конный клуб «Паж» и другие, а также ее используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.
Комментарии (0)