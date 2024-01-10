Когда и куда сдать новогоднюю елку на переработку: в Петербурге и Ленинградской области проходит акция «Елки, палки и щепа»

Акцию «Елки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев проводят с 4 по 31 января 2024 года. Сейчас подтверждены стационарные пункты и временные акции по 29 адресам в шести районах города и пяти районах области. Точки сбора будут добавляться на специальную карту. Большинство активностей будут проводить в выходные 14 и 20-21 января.

В акции участвуют Василеостровский, Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Приморский районы Санкт-Петербурга и Всеволожский, Гатчинский, Киришский, Кингисеппский и Ломоносовский районы Ленинградской области. Возможно появление дополнительных пунктов в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Невском и Петроградском районах Петербурга.

Правила приема елок:

Принимаются ели, сосны и пихты.

Принимаются как целые деревья, так и ветки.

Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие.

Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке.

Снять с деревьев мишуру, блестки, скотч. Елка примут в том случае, если она не была обработана искусственным снегом.

Перед сдачей дерева обязательно нужно снять ткань, полиэтилен, мешковину, веревки, скотч, если их использовали для доставки елки до пункта приема.

Все собранные деревья переработают в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным в РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным, Царскосельский КСК «Александрова дача», Детскую конную Академию «Рутения», конный клуб «Паж» и другие, а также ее используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.