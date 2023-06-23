Цветные пластиковые бутылки и тары могут запретить с 2024 года

Как пишут «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО), эта инициатива должна повлиять на сокращение количества неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Так происходит из-за того, что упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга. А еще цветную упаковку сложно выделить из общего объема мусора.

Что предлагают запретить:

ПЭТ-бутылки цветов, которые отличаются от белого, прозрачного бледно-голубого, зеленого и коричневого;

оборот тонкой термоусадочной пленки, которая применяется для изготовления этикеток на бутылках для напитков и йогуртов;

пластиковые капсулы для кофе;

пластиковые пакеты с донышком дой-пак, в которых продают кетчуп и другие соусы;

сумки-сетки для овощей и фруктов.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны, — объяснил глава РЭО Денис Буцаев.

В Минпромторге отметили, что цветная тара — рекламный ход и необходимости производить такой пластик нет и его можно ограничить.