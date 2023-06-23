Цветные пластиковые бутылки и тары могут запретить с 2024 года

Также могут пропасть еще четыре вида пластиковой упаковки в следующем году. А к 2023 году предлагают отказаться от 20 видов.
Как пишут «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО), эта инициатива должна повлиять на сокращение количества неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Так происходит из-за того, что упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга. А еще цветную упаковку сложно выделить из общего объема мусора.
Что предлагают запретить:
- ПЭТ-бутылки цветов, которые отличаются от белого, прозрачного бледно-голубого, зеленого и коричневого;
- оборот тонкой термоусадочной пленки, которая применяется для изготовления этикеток на бутылках для напитков и йогуртов;
- пластиковые капсулы для кофе;
- пластиковые пакеты с донышком дой-пак, в которых продают кетчуп и другие соусы;
- сумки-сетки для овощей и фруктов.
«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны, — объяснил глава РЭО Денис Буцаев.
В Минпромторге отметили, что цветная тара — рекламный ход и необходимости производить такой пластик нет и его можно ограничить.
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