Акваторию реки Охта будут чистить на сап-бордах

Волонтеры будут отчищать около 5 километров акватории и берегов реки, начиная от гребной базы «Куба» (улица Коммуны, 67ВЗ) на Охтинском разливе. Принять участие в мероприятии можно с 18 лет на своем гребном плавсредстве или на сап-бордах, предоставленных организаторами акции. Мероприятие будет сопровождать спасательный катер и лодки-каноэ.

Акция #ЧистОхта проводится в Красногвардейском районе с 2019 года. В этом году акция пройдет в пятый раз. Организаторами выступают общественное движение «Красная Гвардия» совместно с клубом водных видов спорта WaterPoint при поддержке администрации Красногвардейского района и комитета по природопользованию Петербурга.

Экологическая акция пройдет 24 июня в 11:00. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.