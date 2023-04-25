В «Сообществе» в Новой Голландии пройдет весенний своп растений, а также лекции и мастер-классы

Также организаторы принимают заявки на вывоз крупногабаритных растений. Вход в «Сообщество» — 150 рублей, билет действует в течение всего дня. Купить его можно при входе.

Расписание:

12:00–19:00. Обмен растениями

В первый день мая в гостиную «Сообщества» можно принести свои комнатные растения, забрать взамен новые. Можно также пообщаться с консультантом и уточнить информацию по уходу за цветами.

Образовательная программа:

13:00 — Мастер-класс «Пересадка комнатных растений и уход» в гостиной проведет соосновательница проекта plants for friends и специалист по горшечным растениям Катя Минина. Она расскажет, какой горшок и грунт выбрать, что делать после пересадки, чтобы растение справилось и как понять по листику сколько растению потребуется света и влаги.

14:00 — Мастер-класс «Небольшой современный цветник в городе или саду» (Читальный зал) от ландшафтного дизайнера Таисии Игошиной. Она поговорит об особенностях выбора места для цветника и покажет список подходящих не капризных растений для небольшого цветника в городе или саду. Обязательно нужны листы бумаги, карандаш и цветные фломастеры или маркеры, линейка для того, чтобы создать набросок проекта «идеального садика».

15:00 — «Личный опыт "древоводства на подоконнике" и посадки деревьев во внутриквартальных зеленых зонах города» (Лекторий). Можем ли мы помочь Петербургу вновь стать зеленым и не превратиться в каменные джунгли? Лектор, физиолог растений, старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Дмитрий Суслов попытается ответить на важные вопросы, которые волнуют всех, кто хочет самостоятельно сажать деревья в Петербурге: зачем вообще нужно их сажать, откуда брать посадочный материал, где сажать в границах города, чтобы иметь шанс на успех и какие должны быть растения.

16:00 — Мастер-класс «Ботанический скетчинг для начинающих» (Читальный зал). Преподаватель рисунка и скульптуры, профессор Бэйхайского института искусств Никита Казарновский расскажет и покажет, как красиво и интересно закомпоновать изображение в листе и сделать законченное произведение в быстром наброске. С собой нужно принести плотную бумагу, линеры разной толщины, карандаши B или 2В, ластик.

17:00 — «Ископаемые растения в окрестностях Санкт-Петербурга» (Лекторий). Мало кто знает о том, что рядом с городом можно найти остатки ископаемых растений, которые рассказывают о растительности, цветшей за миллионы лет до нас. Об этих находках на лекции расскажет кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ Сергей Снигиревский.

На все мастер-классы и лекции нужна предварительная регистрация.

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