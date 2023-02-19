Минприроды: запрещать дельфинарии и зоопарки пока не планируется

«Запрета на существование дельфинариев или зоопарков нет. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора», — говорит Маканова. Но при этом вопрос об ограничении оборота морских млекопитающих уже рассматривается Федеральным собранием. Так сейчас разрабатывают поправки в правилах использования китообразных в культурно-зрелищных целях, они будут содержат и ограничительные меры.

Напомним, что в ноябре 2022 года директор севастопольского дельфинария выпустил в море четырех афалин, занесенных в Красную книгу России. Животные содержались в неволе более 10 лет и не были приспособлены к жизни в естественной среде обитания. Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Штраф составил 250 тысяч рублей.