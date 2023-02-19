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Минприроды: запрещать дельфинарии и зоопарки пока не планируется

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При этом могут измениться правила использования китообразных в развлекательных целях. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова.

skvalval/shutterstock

«Запрета на существование дельфинариев или зоопарков нет. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора», — говорит Маканова. Но при этом вопрос об ограничении оборота морских млекопитающих уже рассматривается Федеральным собранием. Так сейчас разрабатывают поправки в правилах использования китообразных в культурно-зрелищных целях, они будут содержат и ограничительные меры.

Напомним, что в ноябре 2022 года директор севастопольского дельфинария выпустил в море четырех афалин, занесенных в Красную книгу России. Животные содержались в неволе более 10 лет и не были приспособлены к жизни в естественной среде обитания. Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Штраф составил 250 тысяч рублей.

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