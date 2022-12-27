18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

SPLAT Global стала лучшей в заботе об экологии по версии Forbes

Поделиться:

В рейтинге Forbes Russia лучших работодателей за 2021 год компания получила платину в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» и золото — в категории «Сотрудники и общество», а также вошла в топ отрасли «Товары массового спроса».

Фото предоставлено пресс-службой SPLAT Global

Результат закономерен, учитывая принципиальную нацеленность SPLAT Global на натуральность, безопасность и экологичность продукции и производства. Например, производственная площадка компании — экофабрика Organic Pharmaceuticals — 96% отходов отправляет на переработку и более 13 лет ежегодно подтверждает статус «СО2-нейтрального производства».

Фото предоставлено пресс-службой SPLAT Global

Достоверность данных о натуральности, безопасности и экологичности продуктов компания подтверждает экспертизой независимых сторон. Часть косметических продуктов имеют европейский сертификат Biorius Natural, который показывает процент компонентов натурального происхождения в составе. Многие товары получают добровольные международные сертификаты Vegan, Vegetatian, Gluten Free.

Фото предоставлено пресс-службой SPLAT Global

В компании делают упор на научные разработки с доказанным эффектом. Все новые продукты SPLAT Global разрабатывают в собственном R&D (Research & Development) Центре, который включает инновационный центр и научную лабораторию, в которой новинки проходят комплекс полноценных исследований от in vitro (тестирование в пробирке) до in vivo (клинические исследования с участием группы добровольцев под контролем врачей-стоматологов).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: