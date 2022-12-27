SPLAT Global стала лучшей в заботе об экологии по версии Forbes

В компании делают упор на научные разработки с доказанным эффектом. Все новые продукты SPLAT Global разрабатывают в собственном R&D (Research & Development) Центре, который включает инновационный центр и научную лабораторию, в которой новинки проходят комплекс полноценных исследований от in vitro (тестирование в пробирке) до in vivo (клинические исследования с участием группы добровольцев под контролем врачей-стоматологов).