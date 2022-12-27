SPLAT Global стала лучшей в заботе об экологии по версии Forbes

В рейтинге Forbes Russia лучших работодателей за 2021 год компания получила платину в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» и золото — в категории «Сотрудники и общество», а также вошла в топ отрасли «Товары массового спроса».
Результат закономерен, учитывая принципиальную нацеленность SPLAT Global на натуральность, безопасность и экологичность продукции и производства. Например, производственная площадка компании — экофабрика Organic Pharmaceuticals — 96% отходов отправляет на переработку и более 13 лет ежегодно подтверждает статус «СО2-нейтрального производства».
Достоверность данных о натуральности, безопасности и экологичности продуктов компания подтверждает экспертизой независимых сторон. Часть косметических продуктов имеют европейский сертификат Biorius Natural, который показывает процент компонентов натурального происхождения в составе. Многие товары получают добровольные международные сертификаты Vegan, Vegetatian, Gluten Free.
В компании делают упор на научные разработки с доказанным эффектом. Все новые продукты SPLAT Global разрабатывают в собственном R&D (Research & Development) Центре, который включает инновационный центр и научную лабораторию, в которой новинки проходят комплекс полноценных исследований от in vitro (тестирование в пробирке) до in vivo (клинические исследования с участием группы добровольцев под контролем врачей-стоматологов).
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