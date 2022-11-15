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Экология

Исследование: 90% петербуржцев поддерживают установку контейнеров для раздельного сбора во дворах

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К такому выводу пришли эксперты экологического движения «РазДельный Сбор» по результатам исследования мотивации жителей сортировать отходы. Кроме того, 65% опрошенных ответили, что уже сортируют отходы. Большая часть опрошенных отмечали, что сдавали на переработку только один вид отходов, например только пластиковые бутылки или только макулатуру.

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Как рассказали в ассоциациях «РазДельный Сбор» и РусПРО «Собака.ru», исследование проводили летом и осенью 2022 года совместно с проектом «ЭкоОтвет». В его рамках эксперты экологического движения «РазДельный Сбор» разработали информационную кампанию по экопросвещению в районах присутствия «ЭкоОтвета». Опросы показали, что информированность повышает количество людей, которые сортируют отходы.

По данным экспертов, петербуржцы изначально были готовы сортировать отходы. Об этом говорили 90% респондентов. При этом при первом опросе 65% человек ответили, что сортируют отходы, большая часть сдавали только один вид мусора. Сортировать на две и более фракции были готовы только 13% жителей.

Отмечается, что просветительская кампания повысила доверие жителей к переработке отходов. Так, по результатам второго опроса с 13% до 42% выросла доля сортирующих отходы на три и большее количество фракций.

Однако сложнее всего оказалось убедить в пользе раздельного сбора тех, кто изначально был скептически к нему настроен. Доля таких респондентов держится стабильно на уровне 30-35%. Причем сомневающихся мужчин в два раза больше, чем женщин.

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