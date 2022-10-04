Как химики СПбГУ разрабатывают биоразлагаемую упаковку из остатков пищевых отходов

Расскажите о себе. Как вы пришли к этой разработке?

Мне 38 лет. Родилась в Майкопе (на юге России). Еще в школе увлеклась химией. В 10 классе переехала в Петербург. Через год заняла первое место в городской олимпиаде по фармацевтике. Поступила в СПбГУ на химический факультет, здесь же досрочно закончила аспирантуру. Прошла стажировку в группе нобелевского лауреата, химика Харольда Крото в государственном университете Флориды. Сейчас являюсь доктором химических наук, профессором кафедры аналитической химии СПбГУ.

В 2013 году поехала на конференцию в Индию. Там познакомилась с всемирно известным ученым Университета Махатма Ганди и потрясающим человеком Сабу Томасом. Мы с ним решили развивать направление «зеленой химии» (инновационные технологии производства), которое бы могло решить проблему с утилизацией пищевой упаковки или снизить вред от нее. Потом началась пандемия, и разработки пришлось отложить до лучших времен. В этом году мы собрали группу ученых из Индии (Университета Махатма Ганди), Бразилии (Федерального университета Уберландии и Федерального университета Триангуло Минейро), ЮАР (Совета по научным и промышленным исследованиям и Университета Лимпопо), СПбГУ и решили возродить эксперимент — и разработать «умную» пищевую упаковку. Выиграли грант на проведение научных исследований совместно с организациями стран БРИКС.