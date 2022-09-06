Смольный собирается ограничить запуск воздушных шаров в Петербурге

В Смольном считают, что запущенные в небо воздушные шары наносят окружающей среде вред. Рано или поздно они опускаются на землю и могут быть причиной травм или гибели животных. На заседании Координационного совета по экологическому просвещению обсуждали, как с этим бороться, пишет «Фонтанка».

«Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев», — пояснили в Смольном.

Отмечается, что в некоторых странах законом запрещено запускать воздушные шары. В Австралии, Великобритании и ряде штатов США за это предусмотрен штраф.