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Смольный собирается ограничить запуск воздушных шаров в Петербурге

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Смольный хочет ограничить запуск воздушных шаров в Петербурге. В комитете по природопользованию пояснили, что таким образом хотят перейти на путь большей экологичности.

Shutterstock.com

В Смольном считают, что запущенные в небо воздушные шары наносят окружающей среде вред. Рано или поздно они опускаются на землю и могут быть причиной травм или гибели животных. На заседании Координационного совета по экологическому просвещению обсуждали, как с этим бороться, пишет «Фонтанка».

«Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев», — пояснили в Смольном.

Отмечается, что в некоторых странах законом запрещено запускать воздушные шары. В Австралии, Великобритании и ряде штатов США за это предусмотрен штраф.

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