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Экология

В Ленобласти пройдет акция по сбору мусора на переработку

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Общественное движение «Против полигона ТБО и завода на Дубровке» и экологическое движение «РазДельный Сбор» проведут акцию по сбору вторсырья во Всеволожском районе Ленинградской области. Рассказываем, что именно можно сдать на переработку.

Shutterstock.com

В рамках акции можно будет сдать на переработку чистые и сухие:

  • ПЭТ-бутылки — пластиковые бутылки от молока, воды, газировки и других жидкостей;
  • стеклотару — стеклянные банки и бутылки;
  • любой металл — алюминиевые банки, консервные банки, и другие металлические изделия;
  • бумагу и картон;
  • твердый пластик с маркировками «2 в треугольнике» (полиэтилен) и «5 в треугольнике» (полипропилен).

Пункты сбора откроются 30 июля в коттеджных поселках Лазурные озера, Прилесный и Родные просторы, дачном поселке Рыжики, деревнях Озерки, Мяглово и Ёксолово, садоводствах Мотор и Дружба, а также поселке Дубровка. На каждой точке будет работать экопросветитель с «музеем вторсырья», который расскажет участникам акции о переработке и устойчивом развитии.

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