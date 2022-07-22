В Ленобласти пройдет акция по сбору мусора на переработку

Общественное движение «Против полигона ТБО и завода на Дубровке» и экологическое движение «РазДельный Сбор» проведут акцию по сбору вторсырья во Всеволожском районе Ленинградской области. Рассказываем, что именно можно сдать на переработку.
В рамках акции можно будет сдать на переработку чистые и сухие:
- ПЭТ-бутылки — пластиковые бутылки от молока, воды, газировки и других жидкостей;
- стеклотару — стеклянные банки и бутылки;
- любой металл — алюминиевые банки, консервные банки, и другие металлические изделия;
- бумагу и картон;
- твердый пластик с маркировками «2 в треугольнике» (полиэтилен) и «5 в треугольнике» (полипропилен).
Пункты сбора откроются 30 июля в коттеджных поселках Лазурные озера, Прилесный и Родные просторы, дачном поселке Рыжики, деревнях Озерки, Мяглово и Ёксолово, садоводствах Мотор и Дружба, а также поселке Дубровка. На каждой точке будет работать экопросветитель с «музеем вторсырья», который расскажет участникам акции о переработке и устойчивом развитии.
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