Отопительный сезон в Петербурге завершится 19 мая

«В межотопительный период теплоснабжающим организациям необходимо провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по энергетике.

В этом году продолжительность отопительного сезона составила 218 дней. Также в комитете предоставили графики отключения горячей воды.

Напомним, что отопительный сезон может завершиться после фиксации повышения среднесуточной температуры в регионе выше +8 градусов 5 дней подряд.