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Отопительный сезон в Петербурге завершится 19 мая

Регулярное теплоснабжение будет прекращено в 08:00 из-за планомерного потепления и благоприятного прогноза погоды.

DimaBerlin/shutterstock

«В межотопительный период теплоснабжающим организациям необходимо провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по энергетике.

В этом году продолжительность отопительного сезона составила 218 дней. Также в комитете предоставили графики отключения горячей воды.

Напомним, что отопительный сезон может завершиться после фиксации повышения среднесуточной температуры в регионе выше +8 градусов 5 дней подряд.

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