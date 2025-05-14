ВСМ, Большой Смоленский мост и морской курорт «Санкт-Петербург Марина»: о каких мегапроектах рассказывал Беглов в ежегодном отчете

Ключевой объект транспортного каркаса города — Широтная магистраль скоростного движения. В декабре 2024 года завершили первый этап и открыли Витебскую развязку. На строительство следующих этапов уже подписали концессионное соглашение.

Еще один проект — Большой Смоленский мост через Неву. Строительство первого за 40 лет разводного моста идет с опережением графика: сооружение готово на треть. С 2025 года под ним будут пропускать первые суда, а до конца 2027 года планируется запустить движение по мосту. Этот проект должен обеспечить транспортную связность города — по обе стороны Невы. В 2025 году также собираются начать строительство разводного моста в составе Широтной магистрали, затем — Арсенального моста.

«Всего в ближайшие годы наша агломерация получит 5 новых мостов через Неву. Один из них — в составе второй кольцевой дороги в городе Отрадное. Это очень важная для нас автомобильная переправа. Она соединит берега на большом промежутке. Почти 40 км между Ладожским мостом в Кировске и нашим Вантовым мостом», — сказал губернатор.

Также Беглов рассказал о движении по проекту ВСМ Москва-Петербург. Город выделил на софинансирование проекта 30 млрд рублей — по 10 млрд ежегодно. В рамках отдельного проекта простроят новый терминал, второй выход из метро «Лиговский проспект», а также улично-дорожную сеть. Все проекты планировки территории для строительства этих объектов уже приняты. На градостроительном совете уже одобрили архитектурный облик нового терминала.

Еще одним крупным, и при этом национальным, проектом стал круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина».

«Уже разработана необходимая документация по планировке территории. Созданы первые градостроительные планы. Идут работы по проектированию инфраструктуры: канализационного коллектора Лахта-Горская, транспортных подходов к будущему курорту», — сообщил Александр Беглов.

Сейчас реализуется финальная стадия проекта «Остров фортов». Он стал точкой роста для всего Кронштадта. Завершают работы по благоустройству, обновление дорожных объектов, знаменитые форты подключают к инженерной инфраструктуре. Специально для Кронштадта построены катамараны «Соммерс», которые обеспечат комфортное сообщение с островами.