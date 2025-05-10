Обилие солнца и прохлада: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью +1…+3, днем +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем меняться мало.