Градозащитники рассказали о начале сноса здания Земской больницы в Новой Ладоге

«Здание имеет историческую ценность, это память о Ладожской флотилии и Дороге жизни, третий по значимости такой объект в городе (после Штаба Ладожской флотилии и дома, где жил В.С. Чероков). По закону оно подлежит сохранению как исторически ценный градоформирующий объект, но собственник обманул власти», — говорится в сообщении канала «Живой город».

Общественники также добавили, что в среду представитель собственника Олег Смирнов из компании «Дальпитерстрой» заявил, что здание снесут полностью из-за «крыс» и «помойки».

Комплекс зданий Земской больницы был возведен во второй половине XIX столетия. К 1908 году в его состав входили одноэтажное основное здание на 30 коек, два барака — один на 10 коек, другой предназначался для психически больных, родильный приют, прачечная, баня, покойницкая, кладовая, сарай, аптека и дом, где проживал врач. Больница продолжала работать до конца 1980-х годов, после чего медицинский персонал был переведён в новое здание. К 2015 году часть строений была снесена. В 2016 году комплекс утратил статус выявленного объекта культурного наследия.