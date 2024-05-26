18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербургская телебашня полностью обновила архитектурную подсветку

Вместо отдельных лампочек теперь за иллюминацию башни отвечает система из 5728 светильников, которые могут менять цвет, создавать эффекты мерцания и переливов.

Подсветка будет работать в трёх режимах: отдельные цветовые схемы разработана для будних и выходных дней, а в праздники башня будет светиться цветами российского флага. «Один из первых подарков ко дню города – новая художественная подсветка телебашни. До сегодняшнего дня работала подсветка, установленная в 2008 году. Световое оборудование не выглядело современным, к тому же выработало свой ресурс. В 2021 году я обратился к генеральному директору РТРС Андрею Романченко, и компания приняла решение об оснащении башни современной подсветкой за свой счет», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов.

Он также добавил, что за пять лет город стал на 20% светлее. Этому поспособствовала замена старых светильников на новые – более экономичные. Новая подсветка телебашни позволяет в два раза сократить энергозатраты. Вчера специальную иллюминацию включали в честь чемпионства «Зенита». В День города башня будет подсвечена в цвет флага Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обновили половину устаревшего уличного освещения. 50% натриевых ламп, которые светят желтым светом, полностью заменили на современные светодиодные источники наружного освещения белого цвета.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: