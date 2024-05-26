Петербургская телебашня полностью обновила архитектурную подсветку

Подсветка будет работать в трёх режимах: отдельные цветовые схемы разработана для будних и выходных дней, а в праздники башня будет светиться цветами российского флага. «Один из первых подарков ко дню города – новая художественная подсветка телебашни. До сегодняшнего дня работала подсветка, установленная в 2008 году. Световое оборудование не выглядело современным, к тому же выработало свой ресурс. В 2021 году я обратился к генеральному директору РТРС Андрею Романченко, и компания приняла решение об оснащении башни современной подсветкой за свой счет», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов.

Он также добавил, что за пять лет город стал на 20% светлее. Этому поспособствовала замена старых светильников на новые – более экономичные. Новая подсветка телебашни позволяет в два раза сократить энергозатраты. Вчера специальную иллюминацию включали в честь чемпионства «Зенита». В День города башня будет подсвечена в цвет флага Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обновили половину устаревшего уличного освещения. 50% натриевых ламп, которые светят желтым светом, полностью заменили на современные светодиодные источники наружного освещения белого цвета.