Холодный фронт принесет грозу: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая, переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21, на побережье Финского залива до +16. Атмосферное давление будет повышаться.