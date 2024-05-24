Первый магазин аналога H&M собираются открыть в Петербурге

Со следующего года компания собирается запускать в России по 60 магазинов каждый год, рассказала ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров (СТР) и совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

«Ведутся переговоры, чтобы в следующем году запустить в России бренд молодежной одежды Semir. Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории», — рассказала специалист.

Где именно появится первый магазин Semir не уточняется, однако уже известно, что ретейлер планирует разместиться в крупнейших торговых центрах, а минимальная площадь магазинов составит 450-500 квадратных метров.

У китайской мультибрендовой компании Semir Group есть сразу несколько торговых брендов —Semir и Balabala. На сегодняшний день магазины есть в 12 странах, а в Китае у Semir Group насчитывается свыше 7 тысяч магазинов.