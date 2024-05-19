В Петербурге установили бюст императора Николая II

В церемонии открытия бюста участвовали губернатор Александр Беглов, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, начальник ВИФК Олег Боцман. Мероприятие провели в рамках празднования 115-летия со дня создания ВИФК. «Как неоднократно подчеркивал наш президент, в спорте также важна преемственность. Нам надо не забывать своих достойных предков. Институт воплощает это пожелание президента в жизнь», — цитирует губернатора города пресс-служба Смольного.

За 5 лет в Петербурге на треть выросла доля горожан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, указала пресс-служба Смольного.

Недавно мы рассказывали о том, что вокруг памятника императору Петру I у Михайловского замка установили забор. По словам главы КГИОПа Сергея Макарова, части затерли до такой степени, что уже исчезает авторская пластика у бронзовых копыт коня Петра I на барельефе «Полтавская баталия».