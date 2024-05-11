На Земле проходит сильнейшая за 20 лет магнитная буря

Солнечные вспышки произошли утром 8 мая с интервалом в три часа: первая — около 5 утра по московскому времени, вторая — примерно в 8 утра. Часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, слилась в единый крупный объект и ударила по магнитному полю Земли. Вечером в пятницу, 10 мая, практически над всей Россией появилось северное сияние. Так, в Ленобласти завораживающие снимки появились у Ладожского озера, в Лужском районе и у Трубникова бора.