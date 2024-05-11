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Облачность и небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге 11 мая

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 мая, город будет ощущать влияние тыловой части циклона, кружащего над северо-востоком европейской территории нашей страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, на востоке области с мокрым снегом, а температура вновь понизится.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8, в Ленинградской области +4…+9. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +10…+12», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, северный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +10...+12. Атмосферное давление будет повышаться.

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