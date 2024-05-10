Холодный ветер с дождем: вот прогноз петербургских синоптиков на пятницу

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, после полудня начнёт расти, и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В субботу без существенных осадков и +8…+10», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 мая, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10. Атмосферное давление будет повышаться.