«Да что это такое ваше глобальное потепление»: синоптики рассказали почему в Петербург до сих пор не пришла теплая погода

По его словам, от Москвы до Урала температура будет на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6–8. «Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России почти до Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — цитирует специалиста РБК.

В Петербурге погода также не радует жителей. После нескольких теплых дней, в город сново вернулось похолодание. Сегодня воздух не прогревался сильнее +9 градусов. А в некоторых районах прошли дожди. Хуже обстоят дело в некоторых южных регионах. Так, например, в Астраханской и Волгоградской областях температура опустилась до отрицательных значений.

Напомним, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая, в Петербурге переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +1...-1 градус, днем +6...+8. Атмосферное давление будет повышаться.