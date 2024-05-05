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«Да что это такое ваше глобальное потепление»: синоптики рассказали почему в Петербург до сих пор не пришла теплая погода

По их словам, прогнозируемая погода на начало мая, характерна первой декаде апреля. «Актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

joelpc/shutterstock

По его словам, от Москвы до Урала температура будет на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6–8. «Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России почти до Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — цитирует специалиста РБК.

В Петербурге погода также не радует жителей. После нескольких теплых дней, в город сново вернулось похолодание. Сегодня воздух не прогревался сильнее +9 градусов. А в некоторых районах прошли дожди. Хуже обстоят дело в некоторых южных регионах. Так, например,  в Астраханской и Волгоградской областях температура опустилась до отрицательных значений.

Напомним, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая, в Петербурге переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +1...-1 градус, днем +6...+8. Атмосферное давление будет повышаться.

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