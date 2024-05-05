Заметное похолодание: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба что около нормы. В понедельник без существенных осадков и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +1...-1 градус, днем +6...+8. Атмосферное давление будет повышаться.