Ветер и дожди: какой будет погода в Петербурге в выходные

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +11…+16, на востоке до +7. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без существенных осадков и +7…+9», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9. Атмосферное давление будет слабо повышаться.