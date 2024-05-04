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Ветер и дожди: какой будет погода в Петербурге в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 мая, синоптическую ситуацию в городе будет формировать теплый атмосферный фронт. Его стараниями в регионе преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди.

LARISA DUKA / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +11…+16, на востоке до +7. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без существенных осадков и +7…+9», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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