Личный опыт: как я помогала жабам добраться до мест нереста в заказнике «Сестрорецкое болото»

Опыт волонтерства Ксюши Сидориной в «Сестрорецком болоте» интимный, он связан с собственными мыслями и переживаниями. Два года назад она пыталась попасть в число энтузиастов, помогающим жабам, но безуспешно. В сентябре 2022 года во время похода Ксюша нашла серую жабу без одной ноги и с укусом змеи на голове. Забрала домой, вылечила и назвала Картошкой. Картошка стала любимицей не только Ксении, но и подписчиков ее блога. Спустя чуть более года Картошки не стало.

«Я вообще люблю зверей, но тут другое. Понимание того, что жаба вряд ли может оценить меня, делало любовь беззаветной и безусловной. Картоха помогла мне не потерять сердце во время всемирного безумия. […] Звери приходят в нашу жизнь, а потом оставляют нас наедине со всем, что было. Как же повезло на целый год обрести непоколебимую опору в существе весом меньше ста грамм», — вспоминает Сидорина.

Сейчас группа волонтеров уже сформирована. В случае, если жабам вновь потребуется помощь, об этом сообщат в группе «Заповедная природа Санкт-Петербурга».