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Станет еще прохладнее: вот прогноз петербургских синоптиков на среду

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 мая, погоду в городе сформирует гребень надвигающегося с севера скандинавского антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачности, вероятность осадков невелика, а температурный фон окажется ниже климатической нормы.

Olga Visavi / Shutterstock.com

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14, на юге местами до +17. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. В четверг без осадков и +13…+15», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, в окрестностях до +1, днем +12...+14. Атмосферное давление будет понижаться.

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