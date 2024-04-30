«Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения. Разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трех недель», — говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада. На сайте организации в специальном разделе опубликован календарь цветения разных видов сакуры.

Петербург входит в число шести лучших мест России для знакомства с этой красотой. В Смольном напоминали, что помимо Ботанического сада и Сада дружбы на Литейном есть много других мест в городе. Сливовые можно увидеть: в парках Васильевского острова, в Приморском парк Победы, парке «Тихий отдых» на Каменном острове, а также вблизи Смольного собора.

Напомним, что специалисты Ботанического сада Петра Великого предрекали цветение сакуры в Петербурге не ранее первой декады мая. Но кажется последние по-летнему теплые дни внесли свои коррективы.