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«Кажется началось»: в Ботаническом саду зацвела сакура

Этот период продлится около трех недель. При этом разные виды и сорта деревьев будут сменять друг друга по очереди.

Alicefeyler/shutterstock

«Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения. Разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трех недель», — говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада. На сайте организации в специальном разделе опубликован календарь цветения разных видов сакуры.

Петербург входит в число шести лучших мест России для знакомства с этой красотой.  В Смольном напоминали, что помимо Ботанического сада и Сада дружбы на Литейном есть много других мест в городе. Сливовые можно увидеть: в парках Васильевского острова, в Приморском парк Победы, парке «Тихий отдых» на Каменном острове, а также вблизи Смольного собора.

Напомним, что специалисты Ботанического сада Петра Великого предрекали цветение сакуры в Петербурге не ранее первой декады мая. Но кажется последние по-летнему теплые дни внесли свои коррективы.

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