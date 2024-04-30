18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Заметное похолодание: вот прогноз петербургских синоптиков на вторник

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 апреля, в начале дня короткими дождями отметится уходящий на юг холодный атмосферный фронт. После чего регион попадет под влияние тыловой части циклона, будет ветрено, в облаках появятся прояснения, и заметно похолодает.

Yulia_B / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +12…+17. Ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В среду без осадков и +13…+15», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 мая, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: