Заметное похолодание: вот прогноз петербургских синоптиков на вторник

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +12…+17. Ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В среду без осадков и +13…+15», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 мая, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.