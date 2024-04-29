«Летнее тепло»: какой будет погода в Петербурге на длинных выходных

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. Во вторник кратковременные дожди и похолодает до +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 апреля, облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-западный, переходящий к западному, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +12...+14. Атмосферное давление существенно не изменится.