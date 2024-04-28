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Небольшие дожди и возможно гроза: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 апреля, в городе  с небольшими дождями, будет пересекать атмосферный фронт. Во второй половине дня местами есть вероятность локальных грозы. 

Ula Ulachka/shutterstock

«Сегодня  облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 771 миллиметр ртутного столба, что заметно выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 апреля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +18...+20, на побережье Финского залива местами до +15. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — снижаться.

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