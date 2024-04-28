Небольшие дожди и возможно гроза: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 771 миллиметр ртутного столба, что заметно выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 апреля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +18...+20, на побережье Финского залива местами до +15. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — снижаться.