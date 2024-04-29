18+
  • Город
  • Город
Город

Дополнительные «Сапсаны» и отключение горячей воды: что изменится для петербуржцев в мае

Последний день сдачи декларации 3-НДФЛ, контроль электросамокатов на платной парковке и переводы до 30 млн рублей между своими счетам без комиссии: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в новом месяце. 

Andrii Sedykh / Shutterstock

Перевод до 30 млн рублей без комиссии

С 1 мая все россияне смогут без комиссии переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей ежемесячно. Возможно это будет только путем переводов по Системе быстрых платежей. Размер перевода без комиссии от одного человека другому остается без изменений — 100 тысяч рублей в месяц.

Праздничные дни

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая включительно — выходные дни. 

Сдача декларации 3-НДФЛ

2 мая — последний день отправки декларации 3-НДФЛ. Отчет нужно предоставить тем, у кого были дополнительные доходы за прошлый год: например, сдача квартиры в аренду, дорогие подарки не от близких родственников, выигрыш в лотерею. Расчитанный налог необходимо заплатить до 15 июля. 

Контроль электросамокатов на платной парковке

С 1 мая сотрудники Центра управления парковками Петербурга будут контролировать движение и расположение арендных электросамокатов в зоне платной парковки. В патрулировании задействуют инспекторов и видеокамеры. Выявленные нарушения отправят в кикшеринговые сервисы. 

Целевое обучение

С 1 мая каждый абитуриент сможет заключить только один договор на одну специальность в один вуз на целевое обучение. Минимальный срок отработки после вуза останется такой же — три года. Максимальный срок — не больше пяти лет. Все заказчики на целевое обучение должны размещать свои предложения на сервисе Минтруда «Работа в России».

YRABOTA / Shutterstock

Подорожание вина и шампанского

С 1 мая в три раза увеличится размер акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, — до 141 рубля за литр; вино — до 108 рублей за литр.

Отключение горячей воды

С 14 мая специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступят к проверке теплосетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. В этом году сроки временного отключения горячей воды будут минимальными — от одного до четырех дней для более чем 3 000 домов. График отключения горячей воды можно посмотреть на сайте комитета по энергетике, а точные даты уточнить у ГУП ТЭК, на сайте «Теплосеть Санкт-Петербурга», у Петербургтеплоэнерго и Теплоэнерго.

Оплата парковки для людей с инвалидностью

С 1 мая людям с инвалидностью смогут не платить за парковку в своем районе. 

Открытие садов и парков

С 1 мая откроют все сады и парки Русского музея после весенней просушки.

aappp / Shutterstock

Дополнительные «Сапсаны»

Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны» на майские праздники. Из столицы в Петербург: №786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок); №766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок). Из Петербурга в Москву: №763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок); №765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом).

Возвращение скульптур на Московские триумфальные ворота

В мае на Московские триумфальные ворота установят восстановленные композиции, венчающие триумфальную арку, — 30 фигур крылатых гениев и восемь акротериев. Реставрацию ворот планируют закончить в сентябре.

Газификация садоводческих товариществ (СНТ)

В мае правительство расширяет программу бесплатной газификации на СНТ. Сети проведут до границ земельных участков. Заявку о подключении может подать как собственник участок, так и председатель садоводческого товарищества. Раньше газ тоже подводили, но до границ СНТ, а дальше жильцы подключали за свой счет. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: