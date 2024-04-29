Дополнительные «Сапсаны» и отключение горячей воды: что изменится для петербуржцев в мае

Последний день сдачи декларации 3-НДФЛ, контроль электросамокатов на платной парковке и переводы до 30 млн рублей между своими счетам без комиссии: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в новом месяце.
Перевод до 30 млн рублей без комиссии
С 1 мая все россияне смогут без комиссии переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей ежемесячно. Возможно это будет только путем переводов по Системе быстрых платежей. Размер перевода без комиссии от одного человека другому остается без изменений — 100 тысяч рублей в месяц.
Праздничные дни
С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая включительно — выходные дни.
Сдача декларации 3-НДФЛ
2 мая — последний день отправки декларации 3-НДФЛ. Отчет нужно предоставить тем, у кого были дополнительные доходы за прошлый год: например, сдача квартиры в аренду, дорогие подарки не от близких родственников, выигрыш в лотерею. Расчитанный налог необходимо заплатить до 15 июля.
Контроль электросамокатов на платной парковке
С 1 мая сотрудники Центра управления парковками Петербурга будут контролировать движение и расположение арендных электросамокатов в зоне платной парковки. В патрулировании задействуют инспекторов и видеокамеры. Выявленные нарушения отправят в кикшеринговые сервисы.
Целевое обучение
С 1 мая каждый абитуриент сможет заключить только один договор на одну специальность в один вуз на целевое обучение. Минимальный срок отработки после вуза останется такой же — три года. Максимальный срок — не больше пяти лет. Все заказчики на целевое обучение должны размещать свои предложения на сервисе Минтруда «Работа в России».
Подорожание вина и шампанского
С 1 мая в три раза увеличится размер акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, — до 141 рубля за литр; вино — до 108 рублей за литр.
Отключение горячей воды
С 14 мая специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступят к проверке теплосетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. В этом году сроки временного отключения горячей воды будут минимальными — от одного до четырех дней для более чем 3 000 домов. График отключения горячей воды можно посмотреть на сайте комитета по энергетике, а точные даты уточнить у ГУП ТЭК, на сайте «Теплосеть Санкт-Петербурга», у Петербургтеплоэнерго и Теплоэнерго.
Оплата парковки для людей с инвалидностью
С 1 мая людям с инвалидностью смогут не платить за парковку в своем районе.
Открытие садов и парков
С 1 мая откроют все сады и парки Русского музея после весенней просушки.
Дополнительные «Сапсаны»
Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны» на майские праздники. Из столицы в Петербург: №786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок); №766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок). Из Петербурга в Москву: №763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок); №765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом).
Возвращение скульптур на Московские триумфальные ворота
В мае на Московские триумфальные ворота установят восстановленные композиции, венчающие триумфальную арку, — 30 фигур крылатых гениев и восемь акротериев. Реставрацию ворот планируют закончить в сентябре.
Газификация садоводческих товариществ (СНТ)
В мае правительство расширяет программу бесплатной газификации на СНТ. Сети проведут до границ земельных участков. Заявку о подключении может подать как собственник участок, так и председатель садоводческого товарищества. Раньше газ тоже подводили, но до границ СНТ, а дальше жильцы подключали за свой счет.
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