Дополнительные «Сапсаны» и отключение горячей воды: что изменится для петербуржцев в мае

Отключение горячей воды

С 14 мая специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступят к проверке теплосетей, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. В этом году сроки временного отключения горячей воды будут минимальными — от одного до четырех дней для более чем 3 000 домов. График отключения горячей воды можно посмотреть на сайте комитета по энергетике, а точные даты уточнить у ГУП ТЭК, на сайте «Теплосеть Санкт-Петербурга», у Петербургтеплоэнерго и Теплоэнерго.