Какую погоду ждать на длинной рабочей неделе? Отвечают синоптики

Как рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус для «Фонтанки», неделю открывают дожди и облачная погода, а также до 10 градусов тепла, но с порывистым северо-восточным ветром.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова второй циклон из наметившейся серии южных циклонов «вплывает» в Ленинградскую область. Теплый атмосферный фронт принес в регион дождей, но уже без снега и до +18 градусов в некоторых районах. В

«Погода на этой неделе очень переменчива, уйдет один циклон, а уже следующий к 25-26 апреля хочет подняться к нам с юга. Там опять дожди, но зато придет потепление и +10 градусов должно быть нормой для дневной температуры», — добавил Колесов.

Также он подчеркнул, что между этими двумя циклонами ожидается кратковременное похолодание. Вечером 23 и ночью 24 апреля можно успеть увидеть снежинки еще раз.

К пятнице дожди никуда не денутся, но температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ночью — около +6 градусов, днем температура поднимется до +14. В субботу прогнозируют до +11 градусов с дождями. И только к воскресенью, вероятно, осадки прекратятся, а температура воздуха еще немного вырастет.