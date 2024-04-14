Небольшие дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 апреля, погоду будет формировать циклон, названный немецкими метеорологами «Ксанти» , и связанные с ним атмосферные фронты. Центр этого атмосферного вихря в середине дня окажется над акваторией Ботнического залива.
«В такой ситуации в Санкт-Петербурге сегодня облачно, пройдут небольшие дожди, максимальная температура воздуха составит +11…+13 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля, облачно. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +5...+7. Атмосферное давление будет слабо понижаться, днем мало меняться.
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