18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Облачно и без осадков: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 апреля, город окажется под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой облачными циклоническими вихрями. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Olga Visavi / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля, преимущественно облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: