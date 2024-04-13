Облачно и без осадков: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 апреля, город окажется под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой облачными циклоническими вихрями. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди и +11…+13», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля, преимущественно облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.
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