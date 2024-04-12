Редкая экскурсия по водонапорной башне и выступление московского бюро Megabudka: зачем ехать на фестиваль «Выборг.Память места»

Еще 100 лет назад Выборг в некоторой степени стал альма-матер для Элиэля Сааринена, Галлен-Каллела, Алвара Аалто, Уно Ульберга. И сегодня продолжает притягивать маститых зодчих и молодые таланты своей мультикультурной средой, северной строгостью и аскетичностью. Вдохновившись опытом участия в архитектурных биеннале за рубежом, архитектору Полине Светозаровой пришла амбициозная идея — сделать архитектурно-краеведческий фестиваль в Ленинградской области. Два уикенда — 13 и 14, 20 и 21 апреля — идем слушать выступления мэтров краеведения и архитектуры: Владимира Григорьева, Никиты Явейна, Валентина Когана, Ксении Малич, Марии Элькиной, Константина Лихолата и других.

Чем заняться на фестивале

13 апреля

Лекции о библиотеке Алвара Аалто, восстановлении неоготического Нового кафедрального собора и градостроительные тенденции Ленобласти — первый день посвящаем максимальной сонастройке с настроением аскетичного северного города. Завершаем выходной экскурсией по Выборгу и водонанапорной башне, в обычное время закрытой для туристов.

14 апреля

Маст-визит — выступление Megabudka — одного из самых прогрессивных и креативных московских бюро. Расскажут о сотрудничестве с крупнейшими застройщиками и создании собственного архитектурного манифеста — нового русского стиля. Затем идем слушать лекцию от главного архитектора Выборга Григория Светника о градостроительной культуре в историческом поселении. На десерт — дискуссия с молодыми архитекторами Klauzura, «Хвоя» и «Слои» об отношении к айдентике места при участии Марии Элькиной.

20 апреля

Для тех, кто не смог попасть в первый уикенд, в субботу утром проведут еще одну экскурсию по недоступной в обычное время водонапорной башне. Вечер обещают более насыщенный: наш фаворит — лекция исследователя старинной печной керамики Константина Лихолата о реставрации печей в Выборге.

21 апреля

Завершаем краеведческий марафон обязательным посещением лекции историка архитектуры Ксении Малич о советском Выборге и приятным знакомством с локальным волонтерским проектом «Выборгская улица». За прошлый год волонтеры провели 8 волонтерских акций по расчистке росписей в Выборге: семь в доме АО «Арина» и одну в доме ювелира Портана. А еще у них есть симпатичный мерч!