Редкая экскурсия по водонапорной башне и выступление московского бюро Megabudka: зачем ехать на фестиваль «Выборг.Память места»

На два уикенда — 13 и 14, 20 и 21 апреля — едем в Выборг: выступления мэтров краеведения и архитектуры и посещение недоступной в обычное время водонапорной башни. Рассказываем, почему стоит провести выходные на фестивале «Выборг. Память места» в Ленинградской области.
Еще 100 лет назад Выборг в некоторой степени стал альма-матер для Элиэля Сааринена, Галлен-Каллела, Алвара Аалто, Уно Ульберга. И сегодня продолжает притягивать маститых зодчих и молодые таланты своей мультикультурной средой, северной строгостью и аскетичностью. Вдохновившись опытом участия в архитектурных биеннале за рубежом, архитектору Полине Светозаровой пришла амбициозная идея — сделать архитектурно-краеведческий фестиваль в Ленинградской области. Два уикенда — 13 и 14, 20 и 21 апреля — идем слушать выступления мэтров краеведения и архитектуры: Владимира Григорьева, Никиты Явейна, Валентина Когана, Ксении Малич, Марии Элькиной, Константина Лихолата и других.
Чем заняться на фестивале
13 апреля
Лекции о библиотеке Алвара Аалто, восстановлении неоготического Нового кафедрального собора и градостроительные тенденции Ленобласти — первый день посвящаем максимальной сонастройке с настроением аскетичного северного города. Завершаем выходной экскурсией по Выборгу и водонанапорной башне, в обычное время закрытой для туристов.
14 апреля
Маст-визит — выступление Megabudka — одного из самых прогрессивных и креативных московских бюро. Расскажут о сотрудничестве с крупнейшими застройщиками и создании собственного архитектурного манифеста — нового русского стиля. Затем идем слушать лекцию от главного архитектора Выборга Григория Светника о градостроительной культуре в историческом поселении. На десерт — дискуссия с молодыми архитекторами Klauzura, «Хвоя» и «Слои» об отношении к айдентике места при участии Марии Элькиной.
20 апреля
Для тех, кто не смог попасть в первый уикенд, в субботу утром проведут еще одну экскурсию по недоступной в обычное время водонапорной башне. Вечер обещают более насыщенный: наш фаворит — лекция исследователя старинной печной керамики Константина Лихолата о реставрации печей в Выборге.
21 апреля
Завершаем краеведческий марафон обязательным посещением лекции историка архитектуры Ксении Малич о советском Выборге и приятным знакомством с локальным волонтерским проектом «Выборгская улица». За прошлый год волонтеры провели 8 волонтерских акций по расчистке росписей в Выборге: семь в доме АО «Арина» и одну в доме ювелира Портана. А еще у них есть симпатичный мерч!
Полина Светозарова
Архитектор, идеолог и куратор фестиваля «Выборг. Память места»:
«Весь выборг — площадка для фестиваля. Каждый день посвящен своей тематике: лекции и экскурсии о современной архитектуре, сохранении культурного наследия, мифологии, литературе, живописи. Каждый сможет найти что-то по душе. Рекомендую не упустить возможность — посетить недоступную в обычное время Водонапорную башню и выставку студенческих работ по ее преобразованию в библиотеке Аалто. Надеемся, фестиваль станет регулярным и масштабируется на другие города Ленинградской области».
Валентин Коган
Исполнительный директор архитектурного бюро Sloi Architects:
«Для меня фестиваль — замечательное начало весны в окружении шедевров архитектуры. Хотелось, чтобы все обратили внимание на Выборг как на место с большим потенциалом для современного комфортного девелопмента, где есть возможность — создавать более продуманную среду для жизни и эксклюзивные архитектурные решения».
Илья Спиридонов
Архитектор, сооснователь бюро «Хвоя»:
«Локальные мероприятия — это хорошо, особенно если они призваны повышать общий культурный уровень и расширять кругозор. Тем более фестиваль посвящен такому древнему месту как Выборг, его прошлому, настоящему и будущему. Надеемся, будет весело и интересно как на “Архстоянии”, “Архитектоне” или “Казаныше”».
Наталья Фурман
Директор по развитию бюро Semren & Mansson в России:
«Такие события — большая редкость: подготовленные с душой, со знанием, со смыслом, с уважением к наследию и с заботой о будущем. Выборг —город, заслуживающий именно такого вдумчивого и качественного подхода. Все события фестиваля достойны внимания и участия, объединены в единый смысл. Уверена, в какой момент вы бы не присоединились к действу — почерпнете вдохновение».
Зарегистрироваться на события архитектурно-краеведческого фестиваля «Выборг. Память места» можно здесь.
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