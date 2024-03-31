Солнечный день без осадков: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 апреля, облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18, в прибрежных районах местами до +13. Атмосферное давление будет понижаться.