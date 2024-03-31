18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Солнечный день без осадков: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 марта, в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов — это значит возможно последний день марта станет самым теплым с начала года.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

«Температура воздуха +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 апреля, облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18, в прибрежных районах местами до +13. Атмосферное давление будет понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: