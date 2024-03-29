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Круглогодичный бассейн, киностудия и верфь «Полтава»: каким будет новый кластер на месте бывшей стройплощадки «Горская»?

«Место — историческое. Здесь начинался Комплекс защитных сооружений, Кольцевая дорога. Благодаря реализации этого проекта дополнительный турпоток может составить 1,33 млн человек. Будет создано 7 тысяч рабочих мест», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Площадь кластера, который станет новым городом-верфью, составит 160 гектаров, на которых планируется разместить общественные зоны, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт и судов, историческую верфь «Полтава» и комплекс киностудии «Газпром-медиа» с тематическим парком. А для детей здесь построят исследовательские лаборатории и различные секции.

Петербуржцы и туристы смогут пользоваться услугами станции водных видов спорта, круглогодичного бассейна и водных аттракционов, посетить тематический «Парк маяков» и каток, а также экстримпарк, искусственный тренировочный водоем и другие объекты.

Напомним, впервые о планах превратить территорию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» в Приморском районе Петербурга стало известно в 2019 году. Тогда проект также подразумевал строительство внутренней кольцевой железнодорожной линии «по примеру мировых аналогов» — для комфортного перемещения между различными зонами.

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