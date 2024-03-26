Оконный вопрос: в доходном доме Тимофеева окончательно сняли исторические окна

По словам местных жителей, рабочие поспешно завершают демонтаж окон на последнем пятом этаже во второй парадной доходного дома Тимофеева на Лахтинской, 3, пишет MR7. Они также сообщили, что задавали вопросы по поводу того, где находятся оригинальные исторические окна. На это получили ответ, что рабочие их разломали.

Жильцы дома долго боролись за сохранение оригинальных рам. Вместе с волонтерами-реставраторами, которые добровольно привели в порядок несколько оконных рам в парадной. Таким образом они пытались доказать, что рамы можно спасти.

«Сегодня ФКР заменил и эти окна, которые мы с волонтерами привели в порядок за одни выходные», — написала команда «Дверей с помоек».