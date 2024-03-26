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Оконный вопрос: в доходном доме Тимофеева окончательно сняли исторические окна

Во второй парадной здания на Лахтинской, 3, где жил поэт Александр Блок, строительная компания демонтировала все старинные окна. И даже те, которые активисты смогли отреставрировать и привести в порядок.

Архив пресс-службы фонда «Внимание»

По словам местных жителей, рабочие поспешно завершают демонтаж окон на последнем пятом этаже во второй парадной доходного дома Тимофеева на Лахтинской, 3, пишет MR7. Они также сообщили, что задавали вопросы по поводу того, где находятся оригинальные исторические окна. На это получили ответ, что рабочие их разломали.

Жильцы дома долго боролись за сохранение оригинальных рам. Вместе с волонтерами-реставраторами, которые добровольно привели в порядок несколько оконных рам в парадной. Таким образом они пытались доказать, что рамы можно спасти.

«Сегодня ФКР заменил и эти окна, которые мы с волонтерами привели в порядок за одни выходные», — написала команда «Дверей с помоек».

Как жители доходного дома Тимофеева на Лахтинской пытаются спасти от демонтажа исторические окна

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