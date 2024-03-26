До 1 апреля прогуляться по садам Русского музея можно, воспользовавшись маршрутом «Живые свидетели истории», который доступен по ссылке на сайте «Сады Русского музея» или по QR-коду на любой из 16 табличек в саду. Маршрут охватывает интересные старовозрастные деревья, их особенности и историю.

Первый профессионально выполненный проект Летнего сада принадлежит голландскому садовнику Яну Роозену. В 1717 году Петр I собственной рукой внес исправления в план будущего сада и впоследствии тщательно следил за его обустройством, вникая во все хозяйственные мелочи.⁠

Михайловский сад — один из редчайших памятников ландшафтной архитектуры XVIII — первой трети XIX веков, представляющий собой уникальное сочетание двух разных стилей ландшафтного искусства на одной территории — регулярного или «французского» и пейзажного или «английского». Это также яркий пример архитектурного единства здания (Михайловского дворца) и природного ландшафта (Михайловского сада), созданный по замыслу Карла Росси.⁠