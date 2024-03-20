31 марта в отеле «Астории» пройдет традиционный винтажный маркет

Весенний Astoria Vintage & Home Market соберет в исторических интерьерах более 40 творческих проектов.
На маркете можно будет купить вещи из разных культур Европы, Азии и Востока, старинные и новые предметы для дома, цветущие растения, фермерский китайский и краснодарский чай, винтажные украшения, столовый текстиль и книги. Свои витрины представят творческие проекты из Петербурга и Москвы.
- Masters Book Store сделает подборку книг на темы искусства, архитектуры, дизайна и мод и работ молодых художников и графиков.
- Старейшая в России мануфактура лаковых изделий «Федоскино» представит свои знаменитые лаковые шкатулки.
- Московская чайная «Нитка» привезет не только различные сорта чая, но и книгу о русском чаепитии, написанную основателем «Нитки» Андрей Колбасинов.
- Дизайнер, ювелирный кондитер и основатель Araks Royal Chocolate Араксия Гаспарян представит шоколадную коллекцию в духе петербургских дворцов XVIII века.
- Подборку фарфора, хрусталя и столового инвентаря европейских мануфактур от Meissen до Bernardaud привезут проекты Sarah Antiques, Momenty, Vintage ov Antik, которые специально к маркету искали вещи на блошиных рынках Парижа, Лондона и Стокгольма.
- Проект Vorontsova Textile представит коллекцию столового текстиля из льна и хлопка с тонкой вышивкой, мережкой и кружевом, вдохновленную семейными традициями основателя бренда Ольги Блохиной.
- Тематическое путешествие по всей планете поможет совершить бренд ароматических свечей THRTN, который представит ограниченную серию La Venus de milo.
- Петербургский проект GREY CHIC представит VI номер журнала GREY CHIC Magazine, посвященный теме «Город глазами петербуржца».
- Галерея японского искусства Kasugai представит гравюры мастеров XX века, среди которых Ёсида Тоси (1911–1995), Касамацу Сиро (1898–1991), Асано Такэдзи (1900–1999), а также обладатель звания Живое Национальное Достояние Кавасэ Хасуй (1883–1957).
- Бренд The Mató, создающий изделия из ткани ручной работы «адрас», сотканной по древним традициям в Узбекистане, представит несколько своих коллекций, включая винтажные кафтаны и домашнюю одежду.
- Настроение весеннего цветочного базара создаст салон «Паркъ», который специализируется на персональной авторской флористике из сезонных цветов.
- Благотворительный фонд «Перспективы» будет продавать изделия, созданные подопечными фонда: от живописных работ до керамических изделий.
В рамках маркета пройдут лекции и мастер-классы, где гости вместе с историческим проектом «Петрополь» будут исследовать шопинг в дореволюционном Петербурге и узнают о ювелирных предпочтениях балерин ХХ века от балетного критика Ольги Угаровой.
В формате мастер-класса по сервировке пройдет встреча «Был ли завтрак у Тиффани?», организованная филологом и коллекционером, автором книги Entertaining Haute Couture Ольгой Гусевой.
Продолжая традицию воскресных маркетов, в фойе будет работать кафе «Астории» — со стритфудом, шоколадом и кофе.
Посещение маркета бесплатное, необходима регистрация.
Зарегистрироваться, а также отдельно купить билеты на посещение образовательной программы можно по ссылке
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