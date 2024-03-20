31 марта в отеле «Астории» пройдет традиционный винтажный маркет

В рамках маркета пройдут лекции и мастер-классы, где гости вместе с историческим проектом «Петрополь» будут исследовать шопинг в дореволюционном Петербурге и узнают о ювелирных предпочтениях балерин ХХ века от балетного критика Ольги Угаровой.

В формате мастер-класса по сервировке пройдет встреча «Был ли завтрак у Тиффани?», организованная филологом и коллекционером, автором книги Entertaining Haute Couture Ольгой Гусевой.